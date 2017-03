Cục Thi hành án TP.HCM làm đường nông thôn tại Cần Giờ

Ngày 28-8, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cùng UBND xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ) đã khởi công xây dựng tuyến đường nông thôn mới tại ấp An Đông. Tuyến đường dài 200 m, rộng 1,2 m với tổng kinh phí là 50 triệu đồng do Cục Thi hành án đóng góp. Đây là con đường giao thông chính của 34 hộ dân trong ấp nhưng hiện đang xuống cấp, thường xuyên bị ngập nước.

Đại diện Cục Thi hành án cùng lãnh đạo địa phương tại buổi khởi công xây dựng tuyến đường. Ảnh: M.QUÝ

Ông Võ Minh Hòa, Phó Cục trưởng cục Thi hành án TP, cho biết tập thể cán bộ công nhân viên trong Cục Thi hành án đã đóng góp một ngày lương để ủng hộ phong trào này. Dự kiến trong vòng 10 ngày, tuyến đường sẽ được thi công xong và đưa vào sử dụng.

MINH QUÝ