Cùng bạn nhậu đánh vợ cũ trọng thương

Ngày 29-12-2011, chị đến thăm con tại nhà ông H. (chồng cũ của chị) thì thấy con đang ngồi trên bàn nhậu với ông H. và mấy người bạn của ông. Chị quát: “Sao không vào nhà ngủ, ngồi đó làm chi!”. Ông H. liền to tiếng chửi bới và đánh chị. Sáu người nhậu chung cũng hè nhau đánh chị khiến chị bị chấn thương sọ não.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường có đến lập biên bản và chuyển hồ sơ lên Công an quận Bình Tân xử lý. Chị Hà được đưa đi giám định tỉ lệ thương tật nhưng đến nay chị vẫn chưa được thông báo kết quả.

Chị Hà bị nhiều thương tích. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Trung tá Võ Minh Thanh, Phó trưởng Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), cho biết: Chị Hà và ông H. thường xuyên cãi vã, đánh nhau gây mất trật tự, công an phường đã nhiều lần ra quyết định xử phạt cả hai về hành vi này. Sau nhiều lần can thiệp nhưng hai người vẫn không thay đổi nên phường đã chuyển hồ sơ đến công an quận xử lý.

PV đã liên hệ với công an quận và được biết vụ việc đang được điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan. VÕ HÀ

Lò mổ heo xả nước thải xuống kênh. Bạn đọc tên Khánh, số điện thoại 090634… phản ánh: Tại ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TP.HCM) có một cơ sở mổ heo xả chất thải xuống kênh gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh.

Đại diện UBND xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) cho biết: Xã thường xuyên xuống kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc trên và ghi nhận cơ sở này có hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, trong thời điểm cận tết âm lịch, do số lượng giết mổ tăng nên hệ thống trên xử lý không kịp dẫn đến việc nước thải có xả ra kênh Giao Thông Hào 3 và gây mùi hôi. Xã đã nhắc nhở, yêu cầu hộ kinh doanh trên khắc phục hậu quả, đồng thời xã cũng kiến nghị huyện sớm có phương án di dời cơ sở đến địa điểm thích hợp. NGUYỄN HIỀN