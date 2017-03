Cung cấp số điện thoại để dân báo cướp

Có lẽ đây là lý do mà gần đây có dịp chạy xe qua đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân) tôi thấy có nhiều bảng cảnh báo cho người dân cảnh giác những nơi tối, vắng.

Bảng cảnh báo nơi tối, vắng của phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ảnh: ĐÌNH VÂN

Theo tôi, việc cảnh báo này của chính quyền phường An Lạc là cực kỳ cần thiết. Qua đó, người dân sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản, tính mạng của bản thân, đồng thời các đối tượng trộm, cướp bớt phần lộng hành.

Tuy nhiên, qua tham khảo cách làm của một số nơi (như Công an phường 7, quận 3 chẳng hạn), tôi đề nghị các địa phương ghi thêm trên bảng số điện thoại của công an phường phòng khi hữu sự người dân có thể cấp báo để lực lượng công an nhanh chóng phá án.

ĐÌNH VÂN