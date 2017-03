Cuộc thi công dân và bầu cử kỳ 4: So kè căng thẳng

Xin chúc mừng các bạn đạt giải kỳ 4! Giải nhất: Đoàn Xuân Hòa, 73/8 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM. Số dự đoán: 688/690. Giải nhì: Đào Danh Sửu, khu tập thể UBND huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Số dự đoán: 679/690. Giải ba: Hoàng Thế Anh, Công an phường 4, quận 8, 022-023-024B lô B chung cư Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Số dự đoán: 668/690. Giải ba: Nguyễn Lệ Hằng, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số dự đoán: 665/690. Đáp án, thang điểm kỳ 4 Câu 1: Anh A đã được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi thường trú - phường 3, TP Cà Mau. ngày 16-5, anh được cơ quan cử đi TP.HCM công tác đến hết tháng 5. Vậy anh A sẽ thực hiện quyền bầu cử ra sao? a. Đề nghị xóa tên trong danh sách cử tri ở phường 3, TP Cà Mau, sau đó đề nghị bổ sung tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử tại TP.HCM. b. Xin UBND phường 3, TP Cà Mau chứng nhận “bỏ phiếu ở nơi khác” để bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bầu cử ở TP.HCM. c. Sắp xếp thời gian về phường 3, TP Cà Mau tham gia bầu cử. d. Chọn lựa giữa b và c. Đáp án: d. (5 điểm) Câu 2: Bạn hãy nêu một trong những trách nhiệm của đại biểu Quốc hội (Dẫn điều luật quy định về trách nhiệm ấy và phân tích không quá 200 chữ). Đáp án: * Bài nêu một trong những trách nhiệm dưới đây, được 2 điểm: a. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội; của hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; b. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật. c. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật. * Bài viện dẫn đúng điều luật liên quan được 2 điểm: a. Trách nhiệm a quy định tại Điều 26 Luật Tổ chức Quốc hội. b. Trách nhiệm b quy định tại Điều 27 Luật Tổ chức Quốc hội. c. Trách nhiệm c quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức Quốc hội. * Bài phân tích nội dung sát, đúng về trách nhiệm ấy được 1 điểm.