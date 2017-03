Cướp giật gia tăng, chính quyền ở đâu?

Câu hỏi được đặt ra: Lực lượng công an đã làm gì để giảm thiểu nạn cướp giật đang là nỗi bất an của các cư dân đô thị?

Càng ngày càng thấy sợ hãi

Tiếng rồ ga, tiếng nẹt pô xe máy đang là những âm thanh quen thuộc đáng sợ trong con hẻm tôi ở trọ trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Mỗi khi nghe thấy những tiếng động đó, mọi người đều chắc chắn đã có vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra.

Thuê nhà trong con hẻm nhỏ này đã mấy năm nên tôi biết con hẻm thông ra nhiều con đường lớn của quận Tân Bình, một khi kẻ cướp đã thông thuộc địa hình thì dù có truy đuổi cũng rất khó khăn truy bắt chúng. Nếu trước đây có nhiều vụ trộm cắp xe máy, đồ đạc trong nhà thì giờ lại là cướp giật. Hễ thấy ai sơ hở là bọn gian hành động nhanh như chớp. Bà con ai nấy đều rất lo lắng nhưng chỉ biết nhắc nhở nhau cảnh giác và mong muốn lực lượng công an ở quận nỗ lực xử lý để mọi người an lòng.

NGUYỄN ĐƯỚC (Quận Tân Bình)

Bên Hàn Quốc rất ít có cướp giật tài sản. Trên đường phố, cứ cách 300 m là có một đồn công an nên an ninh rất nghiêm ngặt, các đối tượng xấu không dám ra tay vì dễ bị bắt gọn. Còn ở Việt Nam, do được mọi người thường xuyên nhắc nhở nên tôi luôn đề phòng, cảnh giác đâm ra cảm thấy không thoải mái. Có lẽ công an Việt Nam cũng nên làm như công an Hàn Quốc để tạo được sự yên tâm cho mọi người khi ra đường.

HUNG MI YEONG (du học sinh Hàn Quốc tại TP.HCM)

Kiểm sát viên đang luận tội một bị cáo phạm tội cướp giật tài sản công dân tại phiên xử lưu động quận Tân Phú năm 2012. Ảnh: HTD

Hà Nội, Đà Nẵng giảm được, TP.HCM sẽ siết chặt?

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trong chín tháng đầu năm nay, tại TP.HCM có gần 850 vụ cướp giật. Cộng với số vụ cướp giật mà nạn nhân không trình báo, cơ quan công an không phát hiện, hẳn phải là con số ngàn. Trong khi đó, theo thông tin trên báo chí thì Hà Nội chỉ có chừng 300 vụ cướp giật/năm (giảm 1/2 so với trước năm 2000). Có phải nạn cướp giật ở TP.HCM đang ở mức báo động?

Được biết từ năm 2000, Hà Nội đã thành lập đội chuyên trị cướp giật quy tụ những chiến sĩ trẻ, khỏe, giàu kinh nghiệm với tên gọi là đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp giật. Đội này có nhiệm vụ mật phục, bắt quả tang, bắt truy xét nóng các đối tượng vừa cướp giật, góp phần ngăn chặn, kiềm chế nạn cướp giật trên địa bàn TP.

Ở TP.HCM, đành rằng công an đang ngày đêm ngăn chặn, xử lý bọn cướp giật, trong đó có sự nỗ lực lớn của lực lượng hình sự đặc nhiệm nhưng xem ra bọn tội phạm chưa biết “ngán”. Bất kể ở đâu, nơi nào, chỉ cần một phút lơi lỏng là bất kỳ ai cũng có thể trở thành “mồi ngon” của chúng. Để kéo giảm hơn nữa số vụ cướp giật, nên chăng TP.HCM cũng lập đội chuyên trách để tập trung sức lực, vật lực cho công tác phòng, chống cướp giật như cách làm hiệu quả của Hà Nội?

HÀ THỦY

Từng sống ở Đà Nẵng bảy năm nên tôi biết địa phương này rất an ninh. Trên các tuyến đường luôn có cảnh sát 113 rồi CSGT, cơ động thường xuyên tuần tra, chốt chặn và nhờ vậy mà ít có cướp giật.

Tôi mới vào TP.HCM sống gần đây nên chưa rõ tình hình thế nào. Đọc báo, xem đài thấy cướp giật nhiều nên tôi cũng đâm lo và hở bước ra đường là tôi luôn nhìn ngó trước sau. Giống như nhiều người khác, chỗ nào có bóng dáng mấy anh công an là tôi cảm thấy yên tâm. Tôi đề nghị TP.HCM cũng làm như Đà Nẵng để kẻ gian không còn dám lộng hành.

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (Nông Sơn, Quảng Nam)

Cần mạnh tay hơn với tội phạm

Tôi đã có một lần “xanh mặt, tim đập thình thình” do bị giật sợi dây chuyền và bị té xe. Không chỉ mỗi tôi mà cả nhà tôi ai cũng khiếp sợ tụi cướp giật vì bản thân không những mất tài sản mà còn có thể gặp nguy hiểm về tính mạng. Tôi đề nghị công an nên tăng cường tuần tra thường xuyên để kịp thời ngăn chặn, truy đuổi, xử lý các đối tượng cướp giật.

Theo Trung tá Nguyễn Lê Hùng, Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng PC45, Công an TP.HCM, nhiều đối tượng cướp giật là kẻ hút chích, bài bạc, vì không có tiền mà “bần cùng sinh đạo tặc”. Vậy có cách nào trấn áp, cách ly đối tượng này để chúng không có cơ hội gieo rắc tai họa cho số đông? Tôi xin có một lưu ý: Bảo vệ trật tự trị an là nhiệm vụ của chính quyền và nếu tiếp tục để cướp giật lộng hành thì có nghĩa là chính quyền chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

MINH HÙNG

Dường như pháp luật ta coi cướp giật là tội nhẹ nên chỉ xử tù chừng vài năm. Với bọn đầu trộm đuôi cướp, chừng ấy năm làm sao cải tạo và bằng chứng là ngay sau khi ra tù chúng lại tái phạm, thậm chí còn táo tợn hơn trước.

Tôi đề nghị Quốc hội xem xét lại hình phạt dành cho loại tội phạm này. Thay vì tính theo giá trị tài sản, nhà làm luật nên tính theo hành vi, mức độ nguy hiểm đối với xã hội để có mức phạt thật nghiêm, thật nặng, tạo được lòng tin của người dân đối với lực lượng bảo vệ pháp luật.

KIỀU HOA