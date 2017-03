Cướp giật giữa trưa ở khu dân cư

Hầu hết các đối tượng hoạt động vào buổi trưa, những lúc vắng người và khi thực hiện chúng thăm dò trước nên ít khi nào bị bắt.

Chị Nguyễn Thị Kim (đường số 6) kể: Cách đây một tháng, khoảng 15 giờ, có hai thanh niên đến quán chị mua thuốc hút. Đang loay hoay lấy thuốc bán, bất ngờ chị bị một thanh niên giật sợi dây chuyền trên cổ rồi lên xe chạy mất. Chị tri hô nhưng do đường vắng nên không ai phụ truy đuổi hai tên cướp. Chị nhớ lại lúc sáng tên giật dây chuyền đã đến mua thuốc hút một lần, hắn còn trò chuyện với chị khá lâu.

“Ở đây, không chỉ mình tôi bị cướp giật mà cách đây vài tháng một chị gần nhà tôi cũng bị mất sợi dây chuyền. Tôi nghe chị ấy kể lại, khi chị ấy đang ngồi trong nhà làm việc thì có hai người lạ mặt mang khẩu trang vào nhà hỏi đường. Một lúc sau, chúng giật dây chuyền rồi nhanh chân chạy thoát” - chị Kim cho biết thêm.

Anh Nguyễn Văn L. bán nước giải khát ở KDC Bình Đăng nói: “Mới đây, một sinh viên vừa đi vừa nghe điện thoại thì từ phía sau có một thanh niên chạy đến giật điện thoại rồi còn quay lại cười thách thức. Tụi tôi đuổi theo nhưng tên này đã chạy ra hướng quốc lộ 50 tẩu thoát”.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Công an phường 6 (quận 8), cho biết: “KDC Bình Đăng là nơi tiếp giáp giữa phường 6, quận 8 và xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tình hình an ninh, trật tự rất phức tạp. Từ đầu năm đến nay, phường ít tiếp nhận thông tin của người dân báo lên. Gần đây, công an phường đã theo dõi và bắt hơn 30 đối tượng trộm cắp, cá độ đá banh. Mới đây, phường đã thành lập chốt dân phòng, lực lượng công an phường tiến hành tuần tra 24/24 giờ trong khu vực. Nếu có tình trạng cướp giật, trộm cắp xảy ra, người dân nên báo ngay để công an phường kịp thời truy bắt đối tượng”.

NGUYỄN HIỀN