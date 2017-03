“Cướp” lại nhà đã thi hành án

Những năm sau giải phóng, đại gia đình bà Lê Thị Chín sống hòa thuận tại căn nhà do vợ chồng bà đứng tên ở số 10/1 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM. Rắc rối phát sinh sau khi chồng bà Chín mất và chị Trần Thị Hoằng chính thức thành nàng dâu trong nhà. Vợ chồng chị Hoằng đã gây sự, đuổi mẹ cùng các em chồng ra khỏi nhà.

Con dâu tranh chấp nhà với mẹ chồng

Năm 1998, bà Chín yêu cầu lấy lại một phần đất nhỏ trong khuôn viên nhà trên để dựng túp lều dưỡng già. Tuy nhiên, chị Hoằng đã không chấp thuận... Đầu năm 2003, bà Chín đã kiện chị Hoằng ra tòa để đòi lại toàn bộ nhà, đất của mình.

Tháng 7-2003, TAND quận 7 đã xử cho bà Chín thắng kiện. Chị Hoằng phải trả lại nhà, đất cho bà Chín, đồng thời được bà Chín giao trả hơn 33 triệu đồng tiền sửa chữa nhà và hơn bốn triệu đồng chi phí san lấp mặt bằng.

Do phía chị Hoằng kháng cáo nên tháng 7-2004, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tòa này cũng công nhận căn nhà trên là của bà Chín nhưng cho phép chị Hoằng được sử dụng hơn 900 m2 đất. Bà Chín phải hoàn trả cho chị Hoằng hơn 18 triệu đồng tiền sửa chữa nhà và hơn 398 triệu đồng giá trị đất chênh lệch.

Lần này, đến lượt bà Chín khiếu nại giám đốc thẩm. Tại quyết định giám đốc thẩm ngày 21-7-2005, TAND tối cao đã quyết định hủy bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND quận 7.

“Mượn tạm” nhưng không chịu trả

Ngày 4-12-2007, để thi hành quyết định giám đốc thẩm trên, Thi hành án dân sự TP.HCM đã cưỡng chế chị Hoằng ra khỏi nhà. Căn nhà được khóa cửa, niêm phong để chờ bà Chín dọn về. Bất ngờ, vào nửa đêm 2-2 (tức ngày 26 Tết Mậu Tý), chị Hoằng cùng các con đã mang kềm đến cắt hàng rào B40, bẻ khóa để tái chiếm căn nhà. Lúc đó, người bảo vệ do cơ quan thi hành án thuê để canh giữ nhà có hỏi thì mẹ con chị Hoằng nói “Cho ở nhờ mấy ngày Tết...”. Người bảo vệ không đồng ý nhưng mẹ con chị Hoằng cứ ở lỳ...

Sáng hôm sau, khi tổ trưởng dân phố, công an phường, cảnh sát khu vực đến lập biên bản yêu cầu chị Hoằng dọn đi thì chị vẫn nhất định bám trụ đến cùng. Sau đó, công an phường mới kêu chị Hoằng viết cam kết là ở nhờ đến hết rằm tháng Giêng sẽ dọn đi. Ngày 4-2, Công an phường Phú Thuận đã báo cáo, đề xuất Công an quận 7 xử lý hành chính chị Hoằng về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác (theo khoản 2a Điều 18 Nghị định 150 ngày 12-12-2005 của Chính phủ) với mức phạt tiền 750 ngàn đồng. Song công an quận chưa có ý kiến phản hồi.

Ông Vũ Duy Bội, chấp hành viên Thi hành án dân sự TP.HCM (người trực tiếp thi hành bản án trên), cho biết trách nhiệm xử lý vi phạm nêu trên của chị Hoằng thuộc về các cơ quan công an. Theo Pháp lệnh Thi hành án dân sự, sau khi tổ chức cưỡng chế và bàn giao nhà cho bên được thi hành án, nhiệm vụ của cơ quan thi hành án đã hết. Do chị Hoằng còn để lại một số đồ đạc trong nhà nên Thi hành án dân sự TP đã tống đạt văn bản yêu cầu chị Hoằng đến nhận đồ. Vì chị Hoằng không đến nên cơ quan này phải thuê người trông giữ để qua Tết chuyển về kho và nếu quá sáu tháng sẽ phát mại theo quy định.

Cũng theo ông Bội, đã có đủ cơ sở để xử lý hình sự mẹ con chị Hoằng về hành vi ngang nhiên tái chiếm nhà của bà Chín chứ không chỉ phạt hành chính như đề xuất của công an phường. Hành vi của chị Hoằng đã có dấu hiệu của tội xâm phạm chỗ ở của công dân theo Điều 124 Bộ luật Hình sự. Sẽ là sự thiếu sót lớn nếu công an phường, quận tiếp tục để chị Hoằng ở lỳ trong nhà.

Được biết, hiện chị Hoằng và các con vẫn “vô tư” sống trong căn nhà trên, thậm chí họ còn thuê thợ về mở cơ sở làm lốp xe ngay trước mặt tiền. Trong khi đó, bà Chín (75 tuổi) đang bệnh nặng, phải tá túc trong căn nhà tình thương thuộc khu Gò Ô Môi, quận 7.