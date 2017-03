Cúp điện do sự cố bất khả kháng

Gửi văn bản đến báo, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn, cho biết: Các hộ dân hẻm 42 đang được cấp điện từ hạ thế trạm Bệnh Xá 2. Từ ngày 20-3 đến 23-5, trạm Bệnh Xá 2 có năm lần bị gián đoạn điện do sự cố bất khả kháng (hư hỏng cáp ngầm, thiết bị đóng cắt và do phục vụ công tác chữa cháy của cảnh sát PCCC). Do vậy, công ty không thể lưu ý trước việc cúp điện trên các báo, đài mà chỉ đăng thông tin trên trang web Tổng Công ty Điện lực TP và gửi thông báo đến các khách hàng sau khi sự cố xảy ra trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, công ty cũng đã cố gắng xử lý để tái lập điện sớm nhất cho khách hàng kể cả ban đêm.

LÊ THÀNH