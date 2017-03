Cứu ba ngư dân thoát chết ở cửa sông Bình Bá

Khoảng 9h sáng 20/10, trên đường hành nghề đánh bắt ghẹ từ vùng biển Vũng La, phường Xuân Thọ, thị xã Sông Cầu trở về cửa sông Bình Bá, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, chiếc ghe vỏ lườn PY-80010-TS do Lưu Văn Lấy, 54 tuổi làm thuyền trưởng cùng hai ngư dân Võ Thành Long, 33 tuổi và Lưu Văn Tý, 29 tuổi, cùng trú ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An đã bị mắc cạn.

Trong lúc đang tìm cách vượt cạn, thì một đợt sóng lớn từ phía biển ập vào nhấn chìm chiếc ghe cùng 5 tấm lưới có tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Nhận được thông tin nêu trên, Trung tá Lê Văn Minh - Trưởng Đồn biên phòng 348 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên ở xã An Ninh Đông đã huy động 12 cán bộ chiến sĩ, 20 ngư dân lên 4 chiếc ghe tăng tốc ra cửa sông Bình Bá cứu ba ngư dân thoát nạn, đồng thời trục vớt chiếc ghe PY-80010-TS đưa vào bờ.





Theo Phan Văn Lương (CAND)