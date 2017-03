Cứu bạn ngã sông, 2 em bé chết đuối

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 26/7, tại đoạn bờ kè dài khoảng 800m (kéo dài từ cầu Kinh đến đường Bình Quới, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM). Nạn nhân được xác định là 2 em bé, Nguyễn Hoàng Phương Nam (6 tuổi) và Nguyễn Thanh Tiến (7 tuổi, cùng ngụ Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên bé Nguyễn Hoàng Phương Nam và Nguyễn Thanh Tiến đạp xe đạp chơi lòng vòng bờ kè gần cầu kinh Thanh Đa. Trong lúc nô đùa, không may Nam bị trượt chân ngã xuống kênh nước. Em Tiến cố níu chân bạn lại, khiến cả 2 rơi xuống kênh nước, tử vong.



Do trời đã chập choạng tối nên người dân không phát hiện để cứu vớt 2 em được. Khi người dân phát hiện thì 2 bé đã chìm dưới nước quá lâu.



Nhận được tin báo, cơ quan chức năng, Công an Bình Thạnh đã phối hợp với lục lượng giao thông cứu hộ chuyên nghiệp đường thủy, ngụp lặn vớt xác 2 em bé. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 2 em lên bờ.



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.