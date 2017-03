Cựu giáo chức, người cao tuổi bị lừa

Ngày 8-4, bà Lâm Thị Cúc, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên, cho biết: Hội đã có văn bản đề nghị công an điều tra Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hoàng Anh Tuấn (địa chỉ 44 Trần Hưng Đạo, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM) có hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ, mạo danh Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên để trục lợi.

Không chỉ cựu giáo chức mà người cao tuổi của tỉnh này và nhiều tỉnh khác cũng là nạn nhân của các doanh nghiệp…

Mất tiền vì giấy tôn vinh giả

Theo bà Cúc, ba tháng trước Công ty Hoàng Anh Tuấn gửi thư ngỏ đến Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên xin chụp ảnh để làm sổ kỷ yếu cho các huyện hội, chi hội trực thuộc. Thư ngỏ cam kết: “Không thu bất cứ khoản lệ phí nào hay bất cứ điều kiện nào khác gây bất lợi và giảm uy tín của hội”. Sau đó, Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên có công văn gửi các hội, chi hội cựu giáo chức trên địa bàn Phú Yên để công ty trên chụp ảnh, làm sổ kỷ yếu miễn phí.

Sau khi có công văn trên, hội giáo chức các huyện triển khai cho hội viên chụp ảnh thẻ để làm sổ kỷ yếu. Tuy nhiên, sau khi chụp ảnh, Công ty Hoàng Anh Tuấn làm giả giấy “Tôn vinh vì sự nghiệp giáo dục” rồi bán cho các cựu giáo chức với giá 350.000 đồng/tờ. Giấy này có kích cỡ như giấy khen, in ảnh, họ tên hội viên, có chữ ký của nhà giáo ưu tú Trần Ngọc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên và ảnh con dấu của hội này.



Nhiều người cao tuổi ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa (Phú Yên) bức xúc vì tấm bằng không con dấu, chữ ký. Ảnh: HUY VÂN

Về con dấu và chữ ký trên giấy tôn vinh, ông Trần Ngọc khẳng định: “Khi những người chụp ảnh gợi ý việc ký các bằng tôn vinh cho hội viên cựu giáo chức theo mẫu sẵn, tôi không đồng ý vì không đúng quy định, thẩm quyền. Tôi đang đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc công ty giả con dấu của hội, chữ ký của tôi để lừa các cựu giáo chức”.

Bà Cúc bức xúc: “Tờ giấy tôn vinh trên hoàn toàn giả mạo, không có giá trị. Công ty Hoàng Anh Tuấn đã lừa đảo, mạo danh Hội Cựu giáo chức làm giả giấy tờ, giả con dấu, chữ ký của hội, thu lợi bất chính, làm tổn hại đến uy tín của hội. Cùng với việc đề nghị công an tỉnh điều tra, xử lý, chúng tôi đang yêu cầu các hội, chi hội cựu giáo chức thu gom toàn bộ giấy tôn vinh giả trên, kê khai những hội viên đã đóng tiền nộp về tỉnh hội để phối hợp cơ quan chức năng xử lý”.

Người cao tuổi cũng mắc bẫy

Tương tự kịch bản trên, Công ty TNHH Mỹ Dung Photolab (có trụ sở tại 118 Cát Cụt, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã trục lợi đối với hàng trăm người cao tuổi ở Phú Yên.

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Yên, cách đây hơn ba tháng, Công ty Mỹ Dung Photolab có thư ngỏ xin làm miễn phí cuốn tiểu sử người cao tuổi cho hội. Sau đó Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Yên có công văn đồng ý để Công ty Mỹ Dung Photolab quan hệ với ban đại diện hội người cao tuổi các huyện, thị xã, TP triển khai đến các xã, phường, thị trấn làm cuốn tiểu sử người cao tuổi…

Ông Đoàn Láu (81 tuổi, ngụ thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) kể: “Họ gợi ý rằng ai có tấm bằng này là niềm vinh dự lớn cho con cháu để lưu giữ cho nhiều thế hệ. Ai muốn có tấm bằng này thì đóng 230.000 đồng”. Và các cụ đóng tiền, nhận bằng lưu niệm nhưng không hề có tên cơ quan cấp, đóng dấu hay chữ ký.

Ông Thành cho biết thêm: Công ty Mỹ Dung Photolab đã giả mạo chữ ký của ông và con dấu của Hội Người cao tuổi để làm việc với hội người cao tuổi các địa phương, lợi dụng việc chụp ảnh làm sổ rồi làm bảng lưu niệm để thu tiền. “Chúng tôi đã báo cáo, đề nghị công an tỉnh điều tra, xử lý vụ việc. Chúng tôi cũng đề nghị hội viên nếu bắt gặp các nhân viên của công ty trên là báo ngay cho công an”.

Công an vào cuộc

Theo một nguồn tin, Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra hành vi lừa đảo, giả mạo giấy tờ của Công ty Hoàng Anh Tuấn. “Qua xác minh bước đầu, công ty này đã quét lại con dấu của Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Yên, chữ ký của chủ tịch hội rồi làm giả bảng tôn vinh để trục lợi. Do số lượng cựu giáo chức bị lừa nhiều nên công an đang thống kê để có hướng xử lý. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang điều tra để xác định mối quan hệ giữa Công ty Hoàng Anh Tuấn và Công ty TNHH Mỹ Dung Photolab” - nguồn tin cho biết.

Công an huyện Phú Hòa cũng đã làm việc với nhóm nhân viên Công ty TNHH Mỹ Dung Photolab gồm chín người do Trần Thị Đ. (29 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) làm tổ trưởng. Bước đầu Đào khai: Nhóm nhân viên đã đến từng thôn, khu phố trên địa bàn 25 xã, phường, thị trấn thuộc TP Tuy Hòa, huyện Phú Hòa để chụp ảnh, làm bảng lưu niệm và thu tiền trót lọt…

HUY VÂN - TẤN LỘC