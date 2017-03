Cứu người trước, tiền bạc tính sau!

Đi ra nước ngoài mới biết Do mắc nhiều bệnh mạn tính nên mẹ tôi có rất nhiều lần đi BV. Chị tôi, em trai tôi và tôi cũng có một số lần đi khám bệnh. Vậy nên nếu hỏi được đối xử như thế nào thì cả bốn người trong chúng tôi đều dễ dàng có những nhận xét không vui. Trong đó, “đau đớn” nhất là chị tôi khi có lần đi khám rồi làm nhiều xét nghiệm theo yêu cầu mà vẫn không biết mình bệnh gì, có trầm trọng không bởi lẽ bà bác sĩ đã rất kiệm lời và tỏ vẻ lạnh lùng trước nỗi lo của người đang có một số dấu hiệu bất thường: “Tôi cũng không biết chị bệnh gì” (!). Giờ thì em trai tôi đang làm việc ở Hàn Quốc và có nhiều điều kiện so sánh để thấy “tội nghiệp” cho người thân nếu chẳng may mắc bệnh. Không giống như ở nhiều BV nước mình, các bác sĩ ở Hàn Quốc luôn gây được cảm tình cho bệnh nhân ở chỗ dành nhiều thời gian hỏi han, thăm khám kỹ lưỡng và sẵn sàng… trả lời. Nói theo cách của em tôi là “họ chu đáo không chê vào đâu được”. Lần đó, em tôi cảm thấy bất an về cái gì đó cứng cứng ở ngực. Sau khi cho biết “không có gì” nhưng thấy em còn băn khoăn, ông lấy tay em đặt vào ngực ông để thấy ông cũng có chỗ cứng như thế. Vậy là em tôi thấy nhẹ người và sau lần tái khám tiếp đó thì em tôi không còn lo lắng nữa. Hay như ở một lần điều trị răng, sợ em tôi quên nên trước ngày em phải đến tái khám theo lịch hẹn, nhân viên BV đã nhắn tin, gọi điện thoại nhắc nhở… THẾ THƯỜNG