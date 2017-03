Cứu sống 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Khoảng 4 giờ sáng 16/12/2010, thuyền đánh cá QNG - 94336 TS do anh Đồng Minh Vương (trú xã Phú Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên đường tránh áp thấp nhiệt đới, khi cách đảo Hòn Ngư (Nghệ An) khoảng 1 hải lý thì bị chết máy, có nguy cơ bị chìm. Tại thời điểm gặp nạn trên tàu có 8 thuyền viên.

Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu, Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An đã cử lực lượng kết hợp với cảnh sát biển Nghệ An triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ vật lộn với gió lớn và mưa rét do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận và đưa 8 thuyền viên vào bờ an toàn.

Sau khi được đưa vào bờ, các thuyền viên này đã được kiểm tra sức khỏe, bố trí chỗ ăn nghỉ. Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã đến động viên, thăm hỏi số thuyền viên gặp nạn trên. Hiện tại các lực lượng cứu hộ đang tìm cách để giải cứu và đưa con tàu vào bờ.

Theo Tuệ Anh - Quang Anh (Dân trí)