Đánh bóng thương hiệu cá nhân

Giá của hàng hiệu

Thương hiệu tốt giúp ứng viên có giá trị hơn trên thị trường lao động, góp phần đem lại tiền tài và thành công. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton kiếm hàng chục ngàn USD trong mỗi buổi diễn thuyết. Các khoá học của Giáo sư John A.Quelch, Phó hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard - ĐH Harvard tại VN luôn thu hút đông đảo doanh nhân tham dự. Có những người rất nổi bật đến mức tên họ xuất hiện ở đâu đồng nghĩa với thành công ở đó. Họ là những người đã có thương hiệu cá nhân.

Một buổi ca nhạc có thể "cháy vé" vì một cái tên ca sĩ, giá cổ phiếu của một công ty có thể “sốt” đột ngột trên sàn giao dịch khi công ty đó vừa ký hợp đồng với một Giám đốc điều hành tài năng, một hội trường có thể chật kín nếu có một chuyên gia nổi tiếng đến diễn thuyết... Cũng giống như thương hiệu doanh nghiệp tốt giúp sản phẩm bán chạy và được giá hơn trên thị trường, tiếng tăm tốt của người lao động giúp đem lại nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Ngược lại, nếu một nhân tài không được biết đến, nhiều cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập có khả năng bị bỏ qua. Cụ thể, Trần Tuấn Tài (chuyên viên tư vấn hệ thống thông tin và phân tích kinh tế, công ty FCG Việt Nam) đã xây dựng trang web cá nhân Taitran.com từ khi còn là sinh viên năm II đã giúp anh được đông đảo nhà tuyển dụng biết đến từ rất sớm. Trong khi đó, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, đồng trang lứa với anh, loay hoay “nộp đại trà” hồ sơ xin việc cho nhà tuyển dụng mà lại không được chú ý đến.

"Nổi" nhưng không "nổ"

Có nhiều người vẫn đang vô tình xây dựng thương hiệu cho chính mình thông qua lao động và xử sự. Làm các trang web cá nhân, tham gia các diễn đàn, hoạt động xã hội, tham gia văn nghệ, viết báo hoặc tạo ra sự khác biệt để được báo giới nhắc đến, tham gia các hội thi hay chỉ đơn giản là thể hiện tốt trong các buổi thuyết trình, báo cáo công việc, họp mặt nhóm... là những cách để hình ảnh của bạn được biết đến. Thương hiệu cá nhân có được từ hình ảnh tốt được biết đến và thừa nhận rộng rãi. Ví dụ, từ khi đi làm, Tài luôn tự nghiên cứu, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trên trang web riêng của mình. những nỗ lực của anh được ghi nhận khi anh được chọn vào chương trình đào tạo lãnh đạo của công ty.

Thế nhưng, để thăng tiến lâu dài, cần có năng lực thực sự, vì khi đó, người lao động thể hiện mình bằng chính hành động cụ thể chứ không chỉ là lời nói đơn thuần. Do đó, cần phải nhận thức được ưu, khuyết điểm của mình để học hỏi lấp lâyầy mặt yếu và phát triển điểm mạnh, độc đáo của riêng mình đmà không bị “án bóng” bởi những “cây đại thụ” trong ngành nghề.

“Nhiều bạn lớp mình vẫn ngại ngần không muốn thể hiện mình trong tập thể vì cho rằng nổi bật quá có thể gây khó chịu cho người khác, bị nói xấu hoặc thậm chí tẩy chay” - một sinh viên thổ lộ. Thật ra, việc này chỉ thực sự gây hại khi bạn khoác lác, ngạo mạn hay thể hiện không đúng lúc hay đúng cách, tỏ ra hợm hĩnh. Cần phải biết hài hòa giữa cái “tôi” và cái “ta” trong tập thể, chẳng hạn: thể hiện năng lực của mình nhưng không phỉ báng, chê bai người khác, nhiệt tình giúp đỡ mọi người...

Chốt lại, cốt lõi của tạo dựng thương hiệu cá nhân chỉ nằm ở 2 chữ: “Sống đẹp”: miệt mài lao động, có trách nhiệm với bản thân, có cái nhìn tích cực và lạc quan, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, sống hòa đồng với tập thể... Có thể tham khảo thêm các trang web như: Personalbrandingsummit.com, Reachcc.com và những quyển sách như "How to sell yourself" của Arch Lustberg, "The Power of Personal Branding" của Tim O'Brien...

Khi đã xây dựng và phát triển được thương hiệu cá nhân cũng là lúc bạn đã có vị thế trong lĩnh vực nghề nghiệp, được nhiều người xem là một tấm gương để vươn đến hoặc thậm chí là đánh bật bạn ra khỏi vị trí của mình. Chính vì vậy, càng được biết đến thì càng nên cẩn trọng và không ngừng phấn đấu.

Theo tuanvinashin/Dân Công sở