Đã bố trí tuyến xe giúp người dân đi lại

Ông Phan Minh Giàu, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, trả lời: Tuyến xe tần suất nhanh BVĐK Long An - Tân Đông trước đây đã sử dụng loại xe 12 ghế, rất thuận lợi cho người dân sử dụng đi lại trong phạm vi cự ly vận chuyển ngắn. Tuy nhiên, loại vận tải này không có trong quy định tại Nghị định số 91/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô nên ngày 11-4-2013 Sở GTVT đã cho ngưng hoạt động.

Sau đó, Sở GTVT đã công bố mở tuyến xe buýt BVĐK Long An - Thạnh Hóa/Thạnh Hòa - Bình Hiệp để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dọc theo tuyến đường quốc lộ 62 đến TP Tân An. Ngoài ra, để giải quyết số phương tiện loại 12 ghế mà các chủ phương tiện đã được đầu tư trước đó, Sở GTVT tỉnh Long An đã có tờ trình và được UBND tỉnh đồng ý cho sử dụng trong thời gian năm năm. Như vậy, tuyến vận tải khách BVĐK Long An - Phú Mỹ có lộ trình tuyến trùng với lộ trình BVĐK Long An - Tân Đông theo kiến nghị của người dân, chỉ cách đoạn còn lại từ ngã tư Mỹ Phú đến Tân Đông khoảng 2 km.

VÕ HÀ ghi