Đã hướng dẫn gửi đơn yêu cầu khởi tố sang quận khác

Sau đó vào tháng 6, tôi gửi tiếp một lần nữa, tất cả đều có chứng nhận của bưu điện nhưng từ đó đến nay không thấy Công an huyện Vĩnh Thạnh trả lời cho tôi. Việc chậm trễ này ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình chúng tôi vì ông Quang đã chuyển nhượng đất qua chủ khác trong khi tôi vẫn canh tác ở đất này…

Nguyễn Văn Chuẩn (ngụ phường Trung Nhứt,

quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ)

Thượng úy NGUYỄN CHÍ TÂM, cán bộ thanh tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Căn cứ vào đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của ông Chuẩn ngày 10-4 thì địa chỉ cư trú, lời khai liên quan đến các vụ việc của ông Chuẩn cũng như ông Quang đều ở địa bàn Thốt Nốt. Từ đó, công an huyện đã có phiếu hướng dẫn cho ông ngày 28-4 là đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Vĩnh Thạnh, đề nghị ông gửi đơn đến Công an quận Thốt Nốt. Phiếu hướng dẫn này Công an huyện Vĩnh Thạnh đã gửi cho ông Chuẩn theo đường bưu chính, gửi thường, còn ông Chuẩn có nhận được hay không thì không rõ.

N.NAM ghi