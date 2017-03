Đã khởi tố vụ án

Một tên trong nhóm đã cầm cục đá đập vào người ông Sùng. Do thiếu kiềm chế, con trai ông Sùng đã cầm dao chém, đập vỡ kính xe của chúng và bắt trói một tên. Chính vì thế, con của ông Sùng đã bị công an huyện khởi tố và bắt giam. Thế nhưng sau hơn một tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc mà công an huyện vẫn chưa xử lý nhóm người trên.

Làm việc với PV Báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 24-9, thượng tá Trần Văn Tém - Trưởng Công an huyện Củ Chi cho biết: “Đúng là công an huyện chỉ mới khởi tố con ông Sùng mà chưa khởi tố những người đã xông vào nhà ông Sùng để lấy tài sản. Ngoài ra, chúng tôi cũng chậm cấp giấy cho ông Sùng đi giám định thương tích...”. Ngay sau đó, công an huyện đã ra quyết định khởi tố nhóm người trên về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 135 Bộ luật Hình sự.