Đã khởi tố vụ đánh người giữa chợ

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 11-6 đăng tin “Đánh người giữa chợ” phản ánh trường hợp của bà T. (ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, Tiền Giang) khi đi chợ Hậu Mỹ Bắc đã bị hai người chém trọng thương.

Gửi văn bản đến báo, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: Theo kết quả xác minh thì lúc 7 giờ 30 ngày 12-5, bà T. cùng chồng đến nhà bà L. ngụ cùng ấp để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Bà L. đã dùng dao chém bà T. khiến bà T. bị thương tích tạm thời 25%. Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can L. về tội cố ý gây thương tích. Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự.

l Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 5-6 phản ánh nhà hàng Hương Việt (ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) xả nước thải trực tiếp ra con kênh nội đồng duy nhất của ấp.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ngày 1-6, lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh phát hiện có khoảng 1 km kênh thuộc ấp 4, xã Tam Hiệp bị ô nhiễm. Lực lượng xác định nguyên nhân gây ô nhiễm phần lớn là do nhà hàng Hương Việt xả nước thải trực tiếp xuống kênh. Tại thời điểm này, nhà hàng đang vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế 20 m3/ngày; lượng nước thải của nhà hàng khoảng 8-9 m3/ngày. Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải cho thấy nước thải của nhà hàng có 3/5 chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép. Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt nhà hàng 20 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải gây ô nhiễm môi trường; đồng thời buộc nhà hàng khắc phục việc xả nước thải.

LÊ THÀNH