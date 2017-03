Đà Nẵng: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 244 triệu đồng/người

Doanh nghiệp FDI, trong nước “mạnh tay” thưởng Tết

Theo thống kê của Sở Lao động-TB và XH TP Đà Nẵng, tính đến ngày 20/12/2010, toàn TP có 131 doanh nghiệp (30 DN có vốn 100% vốn nhà nước, 22 DN có cổ phần vốn góp nhà nước, 44 doanh nghiệp dân doanh, 30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) bao gồm công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ) đã báo cáo Sở Lao động TB-XH TP Đà Nẵng về tình hình tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng Tết năm 2011.

Đứng đầu trong khối doanh nghiệp FDI lĩnh vực công nghiệp xây dựng có mức thưởng Tết năm 2011 cao là Cty TNHH VBL Đà nẵng (DN sản xuất và kinh doanh bia rượu) có trụ sở tại KCN Hòa Khánh TP Đà Nẵng với mức thưởng cao nhất là 244,3 triệu đồng/người; DN có mức tiền lương năm 2010 cao nhất thuộc về Cty ITG Phong Phú với mức lương 75 triệu đồng/người.

Kinh tế phục hồi, DN mạnh tay chi lương và thưởng Tết cao gấp 2-3 lần so năm ngoái, đơn cử doanh nghiệp khối FDI chi thưởng lên đến 244 triệu đồng/người...

Trong khối doanh nghiệp FDI lĩnh vực thương mại dịch vụ thì DN có mức thưởng Tết năm 2011 cao nhất thuộc về Cty TNHH du lịch biển Vinacapital Đà Nẵng với mức thưởng 45 triệu đồng/người và DN có mức lương năm 2010 cao nhất thuộc về Cty CP Khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn với mức là 62,29 triệu đồng/người. Thấp nhất thuộc về Cty Dewoon Caltavil với mức thưởng Tết 2011 là 615.000 đồng/người.

Đối với DN có vốn nhà nước, tiền thưởng Tết năm 2011 cao nhất thuộc về Cty Hoa tiêu Khu vực 4 (Cục Hàng hải Việt Nam) với mức thưởng 30 triệu đồng/người, thấp nhất thuộc về 4 đơn vị là Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 4, Cty CTGT 503, TT Kỹ thuật Đường bộ 5 và Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng với mức thưởng 1 triệu đồng/người; DN có lương năm 2010 cao nhất thuộc về Cty TNHH MTV Xăng dầu khu vực 5 với mức lương 26,65 triệu đồng/người và thấp nhất thuộc về Bưu điện Đà Nẵng với mức lương 880.000 đồng/người.

Theo ông Lê Minh Hùng, Trưởng phòng Lao động tiền lương và BHXH, Sở Lao động TB-XH TP Đà Nẵng: “Tiền thưởng Tết năm 2011 và lương năm 2010 của các doanh nghiệp cao hơn cùng kỳ năm ngoái cho dù đã trừ đi trượt giá. Và khoảng cách lương và thưởng Tết giữa các doanh nghiệp cao nhất và thấp nhất đang càng nới rộng.

Qua việc các doanh nghiệp mạnh tay thưởng Tết cho thấy tình hình khủng hoàng kinh tế được cải thiện, sản xuất kinh doanh được khôi phục, các doanh nghiệp nhận được nhiêu đơn hàng và dài hạn hơn nên hiệu quả tốt hơn so với năm ngoái. Đặc biệt lĩnh vực dịch vụ phát triển hơn so với năm ngoài nên các doanh nghiệp mạnh tay chi thưởng”.

So với số liệu năm 2009, mức chi thưởng cao nhất của khối DN nhà nước năm 2010 cao gấp 3 lần so với 2009 (mức thưởng cao nhất năm 2009 10 triệu đồng/ người); mức tiền lương cao gấp hơn 2 lần so với 2009 (mức lương cao nhất năm 2009 là 12 triệu đồng/người). Riêng khối doanh nghiệp FDI mức thưởng cũng tăng gần gấp 2 lần (năm 2009 là 148,4 triệu). Đối với mức lương cao nhất năm 2010 thấp hơn năm 2009, nhưng số bình quân cao hơn từ 2-4 lần so với năm 2009 (năm 2009 lương BQ 1,97 triệu đồng/người; năm 2010 BQ 8,29 triệu đồng/người).

DN dệt may, điện tử tiếp tục gặp khó

Mặc dù mức thưởng Tết và tiền lương năm 2010 tăng cao hơn năm 2009, nhưng do áp lực cạnh tranh ngày càng cao, nhu cầu lao động lớn càng khiến các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như điện tử, may mặc… gặp khó khăn. Điều này thể hiện ở khoảng cách thưởng Tết và lương năm giữa mức thấp nhất (700.000 đồng/người) và cao nhất (hơn 244,3 triệu đồng/người). Đặc biệt đối với doanh nghiệp gia công sử dụng nhiều lao động, và điều này sẽ ảnh hưởng đến tiền lương và thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp này.

Ông Lê Minh Hùng Trưởng phòng Lao động tiền lương và BHXH, Sở LĐ-TB và XH TP Đà Nẵng cho biết : “Với khoảng cách chênh lệch tiền thưởng Tết năm 2011 và lương năm 2010 được nới rộng đã cho thấy có một bộ phận DN vẫn đang gặp khó khăn. Trong số đó, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may và điện tử sẽ vẫn gặp khó khăn. Một mặt do đơn giá gia công thấp, một mặt tình hình lao động thiếu nên cho dù đã áp dụng chính sách đãi ngộ, nhưng lượng lao động tuyển dụng vào làm việc tại các DN này sẽ vẫn tiếp tục thiếu.

“Ngoài việc đơn giá hàng gia công thấp, khó tuyển lao động thì việc hầu như các địa phương đều có chính sách thu hút đầu tư FDI, hướng phát triển của loại hình dịch vụ thu hút một lượng lớn lao động tại chỗ và lao động tại các địa phương lân cận khiến lao động phổ thồn và công nhân qua đào tạo làm việc tại Đà nẵng bị thiếu. Và kéo theo đó là không dám nhận đơn hàng do khả năng đáp ứng không đủ…khiến các doanh nghiệp dệt may, điện tử lâm vào vòng khó khăn”, ông Lê Minh Hình cho biết thêm.

Theo Bửu Lân (VTC News)