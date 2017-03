Đã ra quyết định tạm giữ người đúng quy định

Tại đây, Công an xã đã thu giữ của ông Trung xe gắn máy, giấy tờ tùy thân và tiền bạc mà không hề lập biên bản. Công an xã còn giữ ông từ sáng cho đến gần 12 giờ đêm mà không ra quyết định gì.

Làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM, trung úy Võ Thanh Tùng, điều tra viên Công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, cho biết: Trước ngày làm việc với ông Trung, Công an xã đã nhận được đơn của một số người dân khiếu nại ông Trung chích heo bằng thuốc không có nhãn mác khiến heo chết. Công an xã cùng với đại diện cơ quan thú y của huyện Thạnh Phú đã mời ông Trung về UBND xã làm việc.

Qua kiểm tra, Công an xã phát hiện ông Trung sử dụng thuốc thú y không nhãn mác và hết hạn sử dụng. Ngoài ra, ông Trung còn sử dụng những hợp đồng mua bán thức ăn gia súc có dấu hiệu lừa đảo. Công an xã đã yêu cầu Công an huyện làm việc thêm với ông Trung.

Tại buổi làm việc này, Công an huyện đã tạm giữ toàn bộ số thuốc thú y của ông Trung, tiền, giấy tờ tùy thân của ông (vì ông Trung không phải là người địa phương). Ngay sau đó, UBND xã đã ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với ông Trung (từ 20 giờ ngày 18-1 đến 8 giờ ngày 19-1) để làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, sáng sớm ngày 19-1, ông Trung đã bỏ trốn. Sau khi điều tra, nhận thấy ông Trung không có dấu hiệu phạm tội hình sự, Công an huyện đã chuyển hồ sơ cho UBND xã xử lý hành chính. Cùng lúc với việc xử lý này, UBND xã sẽ giao trả cho ông Trung các tài sản, giấy tờ đã tạm giữ.