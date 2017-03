Đã sai còn ỷ lớn bắt nạt học sinh

Đề nghị xử nghiêm học sinh không đội mũ bảo hiểm Sáng 13-11, Sở GD&ĐT TP.HCM có công văn gửi đến các trường học trên địa bàn TP đề nghị xử nghiêm học sinh không đội MBH, lấy chuyện vi phạm giao thông làm một trong những tiêu chí để đánh giá hạnh kiểm của học sinh trong học kỳ 1 năm học 2015-2016. Đồng thời, các trường phải nghiêm túc rà soát, thông báo và phối hợp với cha mẹ học sinh xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhắc nhở, tuyên truyền về an toàn giao thông đối với học sinh do nhà trường quản lý. Sở cho biết trong ba tháng đầu năm học (tháng 8, 9 và 10), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) đã xử phạt 32 trường hợp phụ huynh học sinh vi phạm luật giao thông, trong đó có 19 trường hợp phụ huynh đưa đón con đi học nhưng không cho con đội MBH. PHẠM ANH