Đã tạm giam đối tượng chém người

Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Khi tôi đến và chưa kịp nói chuyện phải quấy thì bất ngờ ông B. cầm dao chém lén nhiều nhát từ đằng sau lưng khiến tôi và người anh đi làm về ngang qua ngã gục ngay ngoài đồng. Chúng tôi được bà con đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi cơn nguy kịch. Sự việc xảy ra đến nay đã gần ba tháng nhưng chưa rõ cơ quan điều tra xử lý như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Giàu (Ấp Sa Cá, xã Bình An, huyện Long Thành, Đồng Nai)

Đại diện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Long Thành trả lời: Sau khi tiếp nhận vụ việc từ công an xã chuyển lên, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đã tiến hành làm rõ. Theo kết quả xác minh, ông B. đã cầm một con dao, một đoạn tầm vông, một đoạn gỗ từ trong nhà chạy ra chém phía sau lưng ông Giàu một nhát và anh của ông Giàu hai nhát rồi bỏ trốn. Hậu quả: Ông Giàu bị thương tật 12%, người anh bị 22% tạm thời.

Ngày 12-9, công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông B. để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Sau khi kết thúc điều tra, công an huyện sẽ chuyển hồ sơ sang VKS huyện để nơi đây tiếp tục xử lý vụ án theo trình tự quy định.

THÀNH NHÂN ghi