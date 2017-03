Đã tăng cường lực lượng chống trộm, cướp

Những tháng gần đây, tại ấp thường xuyên xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, cướp giật khiến người dân rất hoang mang. Đoạn đường vào đường liên xã đã xảy ra một số trường hợp trộm vào nhà cắt khóa, trèo rào vào nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị. Tại đường Nguyễn Thái Học, người dân đậu xe trước cổng chỉ mới vài phút quay ra, xe đã bị mất...

Trung tá Phan Văn Hoàng, Trưởng Công an xã Trung Chánh, cho biết: Thường thì thời gian cận tết, các đối tượng trộm cắp, cướp giật hoạt động nhiều. Chính vì thế, chúng tôi đã tăng cường thêm nhiều lực lượng để bảo vệ trật tự tại địa phương. Khi nhận được tin báo về tình hình an ninh ở khu vực ấp Trung Mỹ Tây, chúng tôi đã quyết liệt xử lý. Hiện tại thì tình trạng an ninh ở địa phương đã tương đối ổn định.

VÕ HÀ