Đài Loan nới rộng hạn ngạch nhận lao động ngoài nước

Ba ngành mới được đưa vào diện được tiếp nhận lao động nước ngoài gồm sản xuất mũ an toàn bằng nhựa, dọn dẹp vệ sinh và sản xuất mỹ phẩm. Các ngành được tăng thêm 5% hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài gồm may mặc, may va ly - túi xách, chế biến thịt đông lạnh, sản xuất linh kiện xe đạp, bản mạch in ấn và đóng gói vật bán dẫn.

Cục cho biết xu hướng người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan ngày càng tăng. Mức lương cơ bản từ ngày 1-4 tại Đài Loan tăng lên 19.047 đài tệ (khoảng 13,4 triệu đồng/tháng).

