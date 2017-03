Dải phân cách gây tác dụng ngược

Nhiều tai nạn giao thông đã xảy ra do thói quen đi ngang về tắt này. Lần nọ, tôi chứng kiến cảnh một phụ nữ chở con đi học nhích từng centimet đường cắt ngang dòng xe cộ đang chuyển động khá nhanh để qua đúng làn đường quy định. Khi đến gần xe chị, nhiều chiếc xe phải chọn cách băng qua trước mũi hoặc cắt sau đuôi xe để đi. Do khuất tầm nhìn bởi các xe trước, xe của một thanh niên đã quẹt vào đầu xe của phụ nữ trên làm hai mẹ con té văng xuống đường. Rất may, do không có xe lớn chạy ngang nên cả hai chỉ bị xây xát ngoài da. Vì có nhiều người dừng xe lại xem nên vụ va chạm này khiến cả đoạn đường bị tắc nghẽn hơn 30 phút.

Gần đây, nhiều tuyến đường của thành phố đã được thông thoáng, đẹp lên nhờ các dải phân cách (DPC) có trồng cây hoặc các DPC được sơn phết bắt mắt như hàng rào, được bố trí hợp lý. Được xếp dọc theo chiều dài các tuyến đường, các DPC đó đã góp phần giảm số vụ kẹt xe do các tai nạn giao thông như trên, hạn chế các xe băng ngang đường hoặc đi ngược chiều.

Do được chừa nhiều chỗ trống, dải phân cách này đã tạo điều kiện cho các xe đi ngược chiều, băng ngang đường gây nguy hiểm cho các xe khác. Ảnh: THÁI HIẾU

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều con đường chưa có DPC hoặc có DPC nhưng được bố trí thiếu khoa học khiến tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông không được cải thiện. Như trên tuyến đường Lê Đại Hành mới được nâng cấp, mở rộng, DPC được trồng cây kiểng để tạo mảng xanh cho đường phố. Thế nhưng với chiều dài toàn tuyến chỉ khoảng 1.000 m mà lại có quá nhiều khoảng trống được chừa ra khiến các xe từ những hẻm nhỏ có điều kiện thoải mái băng cắt ngang đường. Báo hại nhiều người đi trên tuyến đường này luôn phải đối mặt với những hiểm họa khó lường.

Cũng vì thiếu DPC, ngã ba Trịnh Đình Trọng-Âu Cơ (quận 11) và ngã ba Tân Sơn Nhì-Trường Chinh (quận Tân Phú) thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe trong giờ cao điểm. Các xe từ đường Trịnh Đình Trọng hoặc Tân Sơn Nhì vô tư băng cắt ngang dòng xe cộ đông đúc để rẽ vào đường chính. Nhiều xe buýt thay vì phải quẹo theo các xe cùng chiều để đến ngã tư có đèn giao thông mới rẽ sang đường ngược lại đã chọn cách băng ngang đường (!). Do thân xe quá dài nên các xe buýt này đã gây ra cảnh ùn tắc, làm hao tốn công sức của lực lượng cảnh sát giao thông.

Còn nhớ tại tỉnh Đồng Nai, trên đường dẫn vào TP Biên Hòa, các DPC được bố trí suốt chiều dài tuyến đường, nơi để quẹo thường là các ngã tư có đèn xanh đỏ. Vì thế, nếu lỡ quên lối quẹo người ta phải đến nơi quẹo khác cách xa hàng cây số và cư dân địa phương không thể đi ngang về tắt. Giao thông nhờ vậy mà nề nếp hơn.

NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA (Khu phố 5, phường Tân Biên, TP Biên Hòa)