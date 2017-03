Dăk Lăk: Một vụ tai nạn giao thông bị “ngâm”

Nạn nhân là anh Đỗ Hoàng Bảo Quốc (25 tuổi) - thầy giáo dạy môn thể dục Trường THCS Hùng Vương thuộc huyện Krông Bông, tỉnh Dăk Lăk. Đến thăm Quốc vào chiều ngày 17-8, chúng tôi hết sức xót xa khi nhìn thấy anh nằm bất động trên giường, đầu bị biến dạng, lõm hẳn một bên vì sọ được lấy ra gửi ở ngân hàng mô TP.HCM. Quốc mở mắt nhưng toàn thân bất động, không nói được.

Theo lời kể của mẹ anh Quốc, khoảng 18 giờ 45 ngày 28-9-2007, khi đang về nhà người quen ở Nha Trang, bà nhận được tin Quốc bị tai nạn giao thông (TNGT) và bị thương nặng. Lúc đó, Quốc điều khiển xe môtô từ nhà vào trung tâm huyện theo hướng tỉnh lộ. Vừa rời nhà khoảng 500 m, Quốc bị anh Phạm Nguyễn Ngọc Bình chạy xe môtô đi cùng hướng với Quốc tông phải khiến cả hai bị té văng xuống đường. Bình bị thương nhẹ, không phải nằm bệnh viện. Riêng Quốc sau đó bị hôn mê sâu, nằm bất tỉnh suốt chín tháng mới mở mắt... Cách đây hơn hai tháng, bệnh viện đã trả Quốc về nhà để gia đình chăm sóc, chừng nào Quốc hồi tỉnh sẽ lắp sọ. Đến nay đã gần 11 tháng trôi qua, Quốc vẫn chưa bình phục, đang phải sống đời sống thực vật. Mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn, uống, vệ sinh... đều do cha mẹ thay phiên nhau chăm sóc. Hàng ngày Quốc phải truyền nước và đạm để sống, chi phí bình quân 300-400 ngàn đồng/ngày...

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình Quốc đã trình báo vụ việc với Công an huyện nhưng đến nay cơ quan này vẫn chưa xử lý. Công an huyện chưa lần nào mời gia đình Quốc đến làm việc về vụ TNGT. Chỉ duy nhất một lần cách đây ba tháng, cha Quốc được một cán bộ công an cho biết “Quốc có lỗi hoàn toàn trong vụ TNGT”. Cha mẹ Quốc không đồng ý với nhận định này bởi lẽ theo họ, vụ TNGT xảy ra khi Quốc đang đi trên đường ưu tiên và bị xe khác đi trong nhà ra tông vào. Chính người đụng xe mới có lỗi vì đã không quan sát kỹ lưỡng mặt đường khi lưu thông.

Ngày 19-8, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, thiếu tá Đặng Vui - Phó Trưởng Công an huyện Krông Bông xác định: “Vụ tai nạn trên xảy ra do lỗi của Quốc vì Quốc có uống rượu bia và chạy xe với tốc độ 40 km/giờ...”.

Đề nghị Công an huyện Krông Bông chính thức ra văn bản xử lý, tạo thuận lợi cho gia đình Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết lại vụ việc cho thỏa đáng hơn.