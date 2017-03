Đâm người trọng thương rồi bỏ mặc

Khi người bạn của ông gọi tính tiền thì ông đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, ông nghe tiếng cãi vã của người bạn với các nhân viên nhà hàng và chỉ một lát sau thì ông nhìn thấy một nhân viên tay cầm con dao nhọn tiến đến người bạn. Ông liền chạy lại can ngăn và đã bị nhân viên trên nhào tới đâm vào người. Ông được người bạn đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích là 36%. Từ ngày xảy ra sự cố cho đến nay, gia đình ông Tiến gặp rất nhiều khó khăn bởi ông là lao động chính trong nhà. Tiếp xúc với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, ông cho biết: “Cả hung thủ lẫn chủ nhà hàng đều không chủ động khắc phục hậu quả đã gây ra. Chẳng ai đến thăm hỏi, phụ giúp cho tôi chi phí điều trị”...

Ông Trần Thanh Bội, Phó Công an quận 5, cho biết: “Công an quận 5 đã ra quyết định khởi tố, bắt giam hung thủ ba tháng về tội cố ý gây thương tích. Lệnh tạm giam được thực hiện vào ngày 13-11. Hiện công an quận đang khẩn trương xử lý vụ án”.

Theo khoản 1b Điều 46 Bộ luật Hình sự, việc người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho ông Tiến ở giai đoạn này thì tới đây, người gây thương tích cho ông vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đó theo phán quyết của tòa án, lại còn không được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điều luật nêu trên.