Dâm ô = 18 tháng án treo, tòa có đau không?

“Nhức nhối lãng phí nhà, đất công tại TP.HCM” là bài viết nhận được khá nhiều ý kiến bức xúc của bạn đọc trong tuần. Bạn MinhKha thắc mắc việc báo chí nêu hàng chục địa chỉ đất công tại TP.HCM bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, góp vốn liên doanh thì lỗ triền miên… là vấn đề có từ lâu, qua nhiều đời lãnh đạo của TP rồi nhưng sao đến giờ mới được nhắc đến nhiều?



Theo bạn SauMinh, diện tích nhà, đất công của TP.HCM bị sử dụng sai mục đích rất lớn, có nhiều vị trí là “đất vàng” nhưng không được khai thác đúng công năng hoặc là bị chuyển nhượng trái phép cho tư nhân. Việc gây lãng phí nguồn lực tài nguyên, thất thu ngân sách này ai chịu trách nhiệm, mang tiếng là “đất vàng” nhưng lợi nhuận chảy vào túi ai?

Chấn động dư luận, gây tâm lý bất an cho nhiều người trong tuần qua là vụ “Lộ diện nhóm cướp tấn công “hiệp sĩ””. Bạn ThuNguyet đưa ý kiến rằng đã rất sốc và lo lắng cho mình và người thân khi đọc thông tin về vụ hai “hiệp sĩ” bị cướp đâm tử vong. Điều đó cho thấy cướp bây giờ sao quá lộng hành và manh động khi cướp của, giết người giữa trung tâm đông người như vậy.



Kết quả phiên tòa xử ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em nhận nhiều phản ứng của dư luận. Ảnh: KL

Bạn PhuongDung đặt câu hỏi: Vụ việc này như giọt nước tràn ly, có phải cho thấy vấn đề tình trạng cướp, cướp giật, tội phạm có băng nhóm ngày càng phức tạp, lộng hành. Chính quyền, cơ quan công an cần hành động nhiều hơn để trả lại sự bình yên cho người dân.

Bạn TanMinh đề xuất mô hình “hiệp sĩ” ở TP.HCM cần được các ngành chức năng quan tâm, nhìn nhận để hợp thức hóa mô hình như Bình Dương đã làm. Nếu chưa làm được thì công an chính quy có hỗ trợ về nghiệp vụ như thế nào để giúp anh em “hiệp sĩ” hạn chế thấp nhất những thiệt hại khi hoạt động phòng, chống tội phạm.

“Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em: Xử treo là quá nhẹ” cũng là bài viết nhận được rất nhiều ý kiến bất bình, phản ứng không đồng tình sau khi TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội dâm ô trẻ em. Bạn Thu Nga đã rất bức xúc khi nhận xét về bản án này: “Thật không thể tin nổi và quá bức xúc với việc TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên ông Thủy dâm ô trẻ em chỉ có 18 tháng tù treo. Bản án như vậy là không nghiêm minh, không đủ sức răn đe cho loại tội phạm này”.

Bạn MyMy nhận xét: “Tòa đưa ra lý do đảng viên, cán bộ ngân hàng để giảm nhẹ án cho ông Thủy là lý do không thể chấp nhận về lý và tình người. 18 tháng tù treo cho án dâm ô. Tòa nghe có đau không? Chứ tôi là nghe đau tận trong lòng”.

“Buộc du khách Trung Quốc (TQ) cởi bỏ áo in hình lưỡi bò” cũng là bài viết nhận được nhiều ý kiến phản đối của bạn đọc.

Mới đây, tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), cơ quan chức năng đã buộc du khách TQ cởi bỏ áo in hình lưỡi bò. Theo đó là một đoàn khách du lịch TQ 40 người đã nhập cảnh vào Việt Nam, hơn 10 người trong đoàn này đã mặc những chiếc áo thun trắng, lưng áo in hình bản đồ nước này kèm đường lưỡi bò chín đoạn phi pháp. Cơ quan chức năng đã yêu cầu nhóm khách thay ngay áo khác. Đồng thời, công ty du lịch dẫn đoàn khách cũng đề nghị các khách này giao nộp toàn bộ số áo thun có in hình lưỡi bò họ đem theo để cơ quan chức năng tiêu hủy.

Đa số ý kiến bạn đọc đều cho rằng đây là hành vi cố ý, có ý đồ của nhóm du khách TQ mặc áo lưng in hình bản đồ nước này kèm đường lưỡi bò chín đoạn phi pháp này làm ảnh hưởng đến độc lập chủ quyền của Việt Nam. Các cơ quan chức năng phải tăng cường hơn nữa việc phòng ngừa những trường hợp tương tự.