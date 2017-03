Đàm phán lương – “Win – Win” không quá khó

Đây là giây phút quyết định cho tương lai của bạn, vì vậy bạn phải thật tự tin chứng minh mình xứng đáng với công việc này và với mức lương cao nhất. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc lợi ích của nhà tuyển dụng (NTD) trong cuộc đàm phán. Một kết quả “Win – Win” cho cả bạn và NTD sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho công việc mới.

Thông thường NTD sẽ hỏi bạn về mức lương mà bạn mong muốn trước. Để có được mức lương cao nhất, bạn nên tự tin đưa ra mức lương cao nhất mà bạn nghĩ NTD có thể trả dựa trên những thông tin mà bạn đã thu thập được. NTD sẽ không trả cho bạn mức lương cao hơn giá trị của chính bạn. Vì vậy, nếu bạn mong muốn mức lương trong khoảng 6-8 triệu một tháng, hãy mạnh dạn đưa ra con số 8 triệu ngay từ đầu. Có 3 trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp 1

NTD sẽ đồng ý với mức lương mà bạn đưa ra. Trường hợp này quá hoàn hảo vì cả 2 bên đều đạt được điều mình mong muốn ngay trong bước thảo luận đầu tiên.

Trường hợp 2

NTD sẽ đưa ra một mức thấp hơn mức mà bạn đã đưa ra nhưng vẫn nằm trong giới hạn mong muốn của bạn (ví dụ là 7 triệu). Trong trường hợp này, bạn vẫn có thể “hạ giá” xuống 7 triệu để vừa làm NTD hài lòng vừa đạt được mức lương trong khoảng mong muốn.

Tuy nhiên, bạn cũng cần nói rõ lý do tại sao bạn chấp nhận mức lương thấp hơn. Đó có thể là vì môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi thăng tiến. Hay vì bạn thật sự rất yêu thích công việc này và thấy rằng đây là cơ hội để bạn đóng góp và phát triển bản thân lâu dài. Hãy đưa ra lý do dựa trên mục tiêu nghề nghiệp của bạn và những thông tin mà bạn đã thu thập trước đó về môi trường làm việc, chính sách phúc lợi, phụ cấp, cơ hội học hỏi, thăng tiến. NTD sẽ thấy rằng bạn có sự suy nghĩ thấu đáo và cân nhắc kỹ càng cho sự nghiệp lâu dài của mình, bạn không vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua những cơ hội thực sự dành cho bạn.

Trường hợp 3

NTD sẽ đưa ra một mức lương thấp hơn mức mà bạn mong đợi và nằm dưới cả giới hạn thấp nhất trong khoảng mà bạn mong muốn (ví dụ là 5 triệu). Trong trường hợp bạn thật sự yêu thích công việc này, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi tại sao NTD lại đưa ra mức lương thấp hơn so với mức bạn đã tìm hiểu. Dựa vào câu trả lời của NTD, bạn có thể thương lượng để đi đến một kết quả có lợi cho cả đôi bên:

• Mức lương đưa ra là do vị trí: Đây có thể là mức cao nhất NTD có thể trả cho bạn trong vị trí này. Nếu bạn tin mình có thể đảm nhận nhiều công việc hơn, đóng góp nhiều hơn cho công ty và phù hợp với vị trí cao hơn, hãy hỏi NTD về việc thay đổi vị trí công việc dành cho bạn.

• Mức lương đưa ra dựa vào kinh nghiệm của bạn trong vị trí này: Có thể NTD chưa nhận thấy bạn có nhiều kinh nghiệm trong vị trí này hoặc vẫn còn thiếu một số kỹ năng cần thiết. Đây là một trường hợp khó và có thể đòi hỏi bạn quay lại những bước đầu tiên để chứng minh và thuyết phục NTD thấy được khả năng đáp ứng của mình cho vị trí này tốt như thế nào.

• Mức lương chỉ có thể tăng dựa trên thành tích: Mặc dù khả năng và kinh nghiệm của bạn thể hiện trên hồ sơ rất tốt, nhưng NTD cần thấy rõ kết quả công việc thực tế đối với vị trí này trước khi quyết định trả cho bạn mức lương cao hơn. Trong trường hợp này, bạn hãy yêu cầu được xem xét lại lương sau khi thử việc, và sau đó tận dụng thời gian thử việc để chứng tỏ khả năng của mình.

Ai cũng mong muốn có được một mức lương cao, tuy nhiên cũng đừng chỉ chú tâm đến lợi ích của mình mà quên đi lợi ích của NTD - chữ win thứ 2 trong kết quả “win-win”. Bạn cần đàm phán sao cho khi kết thúc cuộc đàm phán, không chỉ bản thân bạn cảm thấy vui vẻ để bắt đầu công việc mới, mà NTD cũng hài lòng khi họ đã tuyển được bạn. Để giúp NTD cảm thấy hài lòng, bạn cần chú ý những điểm sau:

• Thể hiện cho NTD thấy mục tiêu của bạn là có một mức lương hợp lý nhất dựa vào khả năng đóng góp của bạn cho công ty, chứ không phải trả giá để có được mức lương cao nhất có thể cho bản thân mình ngay tại thời điểm đó.

• Thể hiện cho NTD thấy lương là một yếu tố rất quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất trong quyết định của bạn khi gia nhập công ty. Để thể hiện điều này, bạn cần cho NTD thấy được đam mê và sự hào hứng của mình dành cho công ty và công việc mà bạn đang ứng tuyển ngay từ vòng phỏng vấn đầu tiên, đồng thời không ngần ngại chia sẻ thắc mắc của mình về con đường sự nghiệp và cơ hội phát triển lâu dài tại công ty trong vị trí này trong quá trình đàm phán.

Theo Lê Hải Quỳnh/VietnamWorks - Navigos Group