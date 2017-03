Đám tang nghèo tiễn năm đứa trẻ

Câu chuyện tang thương của thôn 8B bắt đầu từ chiều 28-7, khi cả làng nghe tiếng khóc ngất trời từ gia đình anh Nguyễn Văn Minh (39 tuổi). Anh Minh khóc vì phát hiện ba đứa con ruột của mình và hai đứa nhỏ hàng xóm chết đuối trong hồ ao mà anh mới đào được ba ngày.

Trước đó, khoảng 15 giờ, vợ chồng anh Minh đi làm ruộng nên dặn ba đứa con anh là Nguyễn Thị Cẩm Vân (11 tuổi) cùng hai em là Nguyễn Thị Phương Nga (tám tuổi), Nguyễn Văn Thăng (năm tuổi) ở nhà chơi ngoan. Nhà hết gạo, vợ anh Minh dặn dò bé Vân qua nhà hàng xóm mượn gạo về nấu cơm.

“Con bé lớn nghe lời mẹ qua nhà anh Nguyễn Văn Tuyến mượn ba lon gạo rồi rủ hai đứa con gái nhỏ của anh Tuyến sang nhà mình. Mượn được gạo nhưng nhà không có nước nấu nên tụi nhỏ mới ra ngoài ao chơi. Rồi sau đó cả năm đứa cùng bị trượt chân ngã” - người thân của ba chị em nhà Cẩm Vân kể lại.

Đến 19 giờ, vợ chồng anh Minh về vẫn không thấy con, tưởng con đi chơi xa, anh chị đi tìm. Tìm hoài không thấy con, anh Minh chỉ nhìn thấy hai đôi dép và chiếc hình mặt người bằng đất dang dở còn trên bờ ao. Nghi có chuyện không lành, anh Minh lao xuống ao thì thấy các con mình đã nằm co cụm dưới đáy hồ. Mỗi bàn tay đều co quắp lại, người ta bảo là do tay bám víu lấy bàn tay…

Nhiều người dân ở địa phương rất xúc động khi đến thắp nhang cho các cháu. Ảnh: V.LONG

Ai đến thăm viếng cũng cám cảnh cho hoàn cảnh nhà anh Minh. Gian nhà lụp xụp với ba cỗ quan tài nhỏ. Tiếng khóc của vợ anh Minh gọi con cứ như lưỡi dao đâm thấu tim gan của người thăm viếng: “Con ơi là con ơi! Răng mà khổ rứa trời ơi!”… Đôi mắt anh Minh đã thôi không còn lệ… Nhà trống, tài sản không có gì ngoài chiếc giường đã cũ. Từ trước tới nay, anh chị vẫn sống bằng tài sản là ba đứa con. Giờ đây, ai cũng lo những ngày tới, anh Minh và vợ có đủ sức để mà sống tiếp không?

Còn nhà ông Nguyễn Khôi, ông nội của hai cháu Nguyễn Thị Kim Hằng (10 tuổi) và Nguyễn Thị Diễm My (tám tuổi), đến giờ ăn cơm vẫn chưa thấy hai cháu ở nhà. Ông bảo ba mẹ cháu là vợ chồng anh Tuyến đi tìm. Khi đi gọi cháu, ông mới nghe tiếng hét thấu trời phát ra từ nhà anh Minh bên cạnh. Chạy đến nơi, hai đứa cháu gái nhỏ của ông đã nằm lạnh từ khi nào…

Đám tang hai nhà cạnh nhau. Chị vợ anh Tuyến ngất lên ngất xuống, đứa con cả khóc thương em cũng ngất lịm. Anh Tuyến thì nằm bên quan tài của hai đứa con nhỏ. Có lẽ anh sợ hai con gái nhỏ mình cô đơn…

Chiều nay, người ta sẽ đưa tụi nhỏ về với đất. Năm mặt trời nhỏ không sinh cùng năm cùng tháng nhưng cả làng sẽ đưa các em về bên bờ cồn. Ở đó chỉ còn có gió và đồng cỏ hoang vu.

Bình Thuận: Ba học sinh chết đuối vì tắm sông Ngày 29-7, Công an thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã vớt được xác ba nữ học sinh xấu số bị nước cuốn trôi tại bến Bè, sông Lũy. Trưa 28-7, bảy học sinh (gồm bốn nam, ba nữ), đều học lớp 7A2 Trường THCS Lương Sơn, rủ nhau đi tắm sông. Các em đã lội ra khá sâu và ba em nữ đều bị nước cuốn trôi thiệt mạng. Ngoài em Nguyễn Đỗ Thị Yên Chi, hai nạn nhân còn lại là chị em song sinh Trần Lê Kim Trâm, Trần Lê Kim Trinh đều 13 tuổi cùng chết trong vụ chết đuối thương tâm này. PN

MAI PHƯƠNG