Dân báo tin dữ, xin đừng đến chậm

Nếu cán bộ chúng ta phản ứng nhanh với tin báo của người dân thì sẽ ngăn chặn được rất nhiều hậu quả xấu xảy ra. Đó là suy nghĩ của tôi sau khi đọc bài “Cứu cô gái bị bắt cóc” (Pháp Luật TP.HCM ngày 22-6 đã phản ánh). Theo thông tin, khoảng 19 giờ ngày 19-6, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 61 thì nhận được tin báo của người dân “có một nhóm người đi xe ô tô bảy chỗ biển số 81A-033.29 bắt cóc một cô gái đưa lên xe chạy về hướng Cần Thơ”. Lập tức, lực lượng CSGT tiến hành truy đuổi và báo tin cho cảnh sát 113 phối hợp. Qua chặng đường dài gần 20 km đến đường dẫn cầu Cần Thơ, cảnh sát mới dừng được xe ô tô nghi vấn trên. Những người có mặt trên xe được đưa về trụ sở công an làm rõ…

Hành động kịp thời này đã giải thoát cho số phận một con người, ngăn chặn được hành vi vi phạm pháp luật... Tôi cho rằng tất cả người dân rơi vào những tình huống không như ý đều “ủng hộ hai tay hai chân”, trút bỏ được “nỗi lo đè nặng ngàn cân” khi ngay lập tức có cơ quan chức năng đến can thiệp. Có thể ngay lúc đó, lực lượng này chưa thể giải quyết hết tất cả các mâu thuẫn, hậu quả xảy ra nhưng nó sẽ giúp ngăn ngừa, ngăn chặn những tình huống xấu, tạo niềm tin cho người dân.

Nhìn lại một số việc đã qua, khi chính quyền phản ứng quá chậm đã để lại những hậu quả không tốt. Đơn cử như vừa qua ở Quảng Ngãi, TAND tỉnh vừa tuyên phạt tử hình ông chồng 49 tuổi đánh chết vợ mà lý ra hậu quả sẽ không nặng nề như thế nếu các cơ quan chính quyền can thiệp quyết liệt và ngay từ đầu. Diễn biến tại phiên tòa cho thấy việc bạo hành trên không phải một lần mà một tháng “có đến 28 ngày ông này bạo hành với vợ” và liên tục trong nhiều năm với hành động hết sức dã man. Trong suốt thời gian đó, địa phương đã xử lý thiếu dứt khoát, không kịp thời để chở che người đàn bà xấu số nên hậu quả càng ngày càng nặng nề.

Hoặc vừa rồi, một cô gái xinh đẹp, dịu hiền bị người yêu cũ (cô ta chấm dứt quan hệ vì anh ta hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô ngay trong giai đoạn tìm hiểu nhau) đổ xăng đốt cháy dẫn đến tử vong, dù trước đó cô ấy đã đến báo với nhà chức trách việc đe dọa tính mạng mình nhưng cơ quan chức năng lúng túng, chậm chạp dẫn đến hậu quả đau lòng.

Nhiều vụ việc xích mích, gây gổ đánh nhau khác cũng được phản ánh: Nếu như lực lượng chức năng can thiệp kịp thời thì sẽ hay biết bao nhiêu. Có vụ người dân điện thoại thì nghe cán bộ nói “có máu chảy chưa, khi nào chém nhau thì báo lại nhe…” rồi bặt tin. Hậu quả là có người bị thương, có người chết. Lúc này, mọi sự can thiệp đều đã muộn, chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Nhiều đối tượng càng manh động hơn vì thấy cơ quan chức năng quá thờ ơ trước nỗi lo lắng của người dân.

Sinh ra nhà nước, bộ máy pháp luật là để ngăn chặn, đẩy lùi, tiêu diệt cái ác, vun xới cái thiện, làm cho xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn. Xã hội thái bình, con người sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc thì điều đó chứng tỏ sự hiện hữu của pháp luật ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi mong rằng chúng ta phải quyết tâm làm sao, khi người dân cần thì lực lượng bảo vệ, gìn giữ trật tự xã hội trị an có mặt ngay để giải quyết, tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra vì đã đến chậm hơn so với mong mỏi của người dân.

Yên tâm vì được bảo vệ mọi lúc, mọi nơi Ở các nước có chỉ số minh bạch cao, người dân ra đường cảm thấy rất an tâm dù rất ít khi nhìn thấy nhân viên công lực. Tuy nhiên, pháp luật ở đó hiện hữu mọi nơi, mọi lúc và cái ác được ngăn chặn rất kịp thời. Ông Tony Bùi (Việt kiều ở Úc) kể: “Một lần do ghen tuông, vợ chồng tôi to tiếng với nhau và hàng xóm nghe vợ ông khóc. 10 phút sau, có ba cảnh sát ập vào với đầy đủ sắc phục, vũ khí đến lấy lời khai từng người. Họ còn tách riêng tôi và cô ấy vì sợ uy hiếp tinh thần không dám khai. Lúc ấy chỉ cần lỡ tay đánh vợ một cái, có thể tôi bị bắt giam. Dù chuyện không có gì nhưng cũng khiến tôi một phen toát mồ hôi hột vì bị cảnh sát tra hỏi”. Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy pháp luật ở Úc luôn luôn được thực hiện rất kịp thời. Hành vi phạm pháp dù nhỏ như tát vợ cũng đã được ngăn chặn ngay từ khi nó chưa có điều kiện thực hiện.

NHÂN TRUNG-YẾN HỒ