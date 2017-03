Dân cần, cảnh sát khu vực phải nhiệt tình "nhận lệnh"

Những nhiệm vụ cụ thể của CSKV: - Nắm tình hình liên quan đến trật tự an toàn xã hội, tình hình sinh hoạt của cộng đồng dân cư, tổ chức hướng dẫn nhân dân thi hành các quy định quản lý hành chính về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện những vụ việc và đề xuất trưởng công an phường có biện pháp xử lý. - Quản lý cư trú; vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định quản lý nhân hộ khẩu; quản lý nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như: Khách sạn, nhà trọ, quán bar, vũ trường… - Tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; xây dựng khu phố, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự. - Nắm tình hình hoạt động các loại đối tượng, đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng và quản lý thành phần cai nghiện hồi gia. - Phối hợp tham gia công tác PCCC, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát động nhân dân thu hồi các hung khí. - Thực hiện đầy đủ quy định trong Điều lệnh công tác của CSKV. Chẳng hạn: Hằng ngày xuống địa bàn thăm hỏi, tạo mối quan hệ gần gũi mật thiết với quần chúng nhân dân; phải giữ gìn tác phong của người cảnh sát nhân dân; phối hợp với chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ…