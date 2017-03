Dàn cảnh cuỗm xe người yêu

Hải (tạm trú phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) là công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Vì túng bấn, Hải đã bày kế biến em họ thành đồng phạm trong vụ chiếm đoạt xe máy của chính... người yêu của Hải.

Công khai chiếm đoạt tài sản

Ngày 8-1, Hải rủ người yêu tới phòng trọ của mình chơi. Lấy lý do đi mua đồ, Hải mượn chiếc Sirius của cô chạy ra ngoài. Tranh thủ lúc đó, Hải đi làm thêm một chìa khóa xe. Trước lúc người yêu ra về, Hải rủ cô mấy bữa sau xuống để Hải đưa đi chơi khu du lịch Vườn Xoài (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Sau đó, Hải đã liên lạc để nhờ người em họ tên Hồng đang làm thợ hồ tại Biên Hòa “hợp tác làm ăn”. Hải nói với Hồng: “Con bồ tao muốn đổi xe tay ga nhưng gia đình không cho tiền. Vì vậy, tụi mình sẽ dàn cảnh lấy chiếc xe của nó rồi bán đi”. Hải cũng nói mình và người yêu sẽ đi chơi ở Vườn Xoài. Sau khi gửi xe xong, Hải sẽ vờ đánh rơi thẻ xe để Hồng đứng gần đó tới nhặt và dắt xe mang ra tiệm bán. Hải dự đoán chiếc xe bán được khoảng 10 triệu đồng. Hải sẽ chia cho Hồng hai triệu đồng, số còn lại thì đưa hết cho người yêu.

Thoạt đầu, sau khi nghe qua kế hoạch trên của Hải, Hồng sợ và từ chối. Nhưng Hải cứ năn nỉ nhiều lần nên Hồng đã nhận lời. Hải còn giao chìa khóa xe đã được làm thêm và chở Hồng đi Vườn Xoài để biết sơ qua về địa điểm.

Ngày 11-1, Hải đưa người yêu tới Vườn Xoài. Khi lấy thẻ xe xong, Hải bước đi và giả vờ đánh rơi đúng như dự tính. Lúc này, Hồng đứng chờ sẵn gần đó. Hồng chạy tới nhặt thẻ nhưng không dám dắt xe đi. Thấy vậy, Hải giả đò đi vào nhà vệ sinh, đồng thời ra hiệu cho Hồng đi theo. Hải thúc hối Hồng thực hiện phi vụ. Cuối cùng, Hồng cũng dắt xe đi nhưng không dám mang ra tiệm bán. Hồng chạy vòng vòng, có ý định chờ Hải về thì giao trả lại xe.

Mưu đồ bại lộ

Đến lúc chiều ra về, Hải mới nói thẻ xe đã bị mất. Khi cô người yêu muốn lấy giấy tờ trong cốp xe thì phát hiện chiếc xe đã không cánh mà bay. Sinh nghi, nhân viên bảo vệ của khu du lịch Vườn Xoài yêu cầu cô kiểm tra lại... Hải! Cô này chợt nhớ trong khi đi chơi, Hải có hỏi mượn điện thoại để lắp sim bỏ vào gọi cho bạn. Cô đã nói Hải cứ lấy số của mình để gọi. Hải bấm số nhưng lại nói không liên lạc được. Lúc này, cô thử bấm số để gọi thì đầu bên kia Hồng bắt máy nhưng nói không hề quen biết Hải...

Thế là nhân viên bảo vệ khu du lịch đã gọi điện thoại báo tin cho Công an huyện Long Thành. Cơ quan này đã mời Hải về trụ sở làm việc. Tại đây, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đón lõng Hồng tại phòng trọ của Hải, công an huyện cũng đã tạm giữ Hồng và chiếc xe.

Ngày 14-1, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải và Hồng về tội trộm cắp tài sản. Người yêu của Hải đã đề nghị công an huyện bỏ qua cho hai kẻ gian bằng cách không xử lý hình sự. Nhưng cơ quan công an không chấp nhận lời thỉnh cầu này với lý do hành vi phạm tội phải bị xử lý; việc bãi nại của người bị hại chỉ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Có phải tội trộm cắp?

Nhiều ý kiến thống nhất Công an huyện Long Thành đã “ra tay” đúng quy định, song hành vi của Hải và Hồng phạm tội gì thì lại có nhiều nhận định khác nhau.

Luật sư Nguyễn Đình Hùng cũng cho rằng các đối tượng đã phạm tội trộm cắp tài sản. Theo luật sư Hùng, hành vi của Hải, Hồng là lén lút và có tổ chức, bàn bạc, tính toán trước. Cả hai không hề dùng thủ đoạn gian dối khiến chủ tài sản tin tưởng giao tài sản rồi chiếm đoạt. Những hành vi trước đó như làm chìa khóa xe giả hay rủ người yêu đi chơi nằm trong sự tính toán và chỉ là khâu chuẩn bị cho việc phạm tội.

Tuy nhiên, luật sư Trần Công Ly Tao lại cho rằng hành vi của hai bị can có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nặng hơn tội trộm cắp). Theo luật sư Ly Tao, người phạm tội trộm cắp tài sản thường lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu để thực hiện hành vi phạm tội. Việc Hồng công nhiên cầm chìa khóa và thẻ xe vượt qua sự kiểm tra của nhân viên giữ xe để dắt xe đi không thể coi là lén lút.

Viện dẫn Điều 139 BLHS, luật sư Ly Tao phân tích: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm và giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó. Thời điểm hoàn thành tội phạm được xác định từ lúc kẻ phạm tội đã chiếm giữ được tài sản sau khi dùng thủ đoạn gian dối. Tất nhiên, ở tội danh này, ý định chiếm đoạt tài sản bao giờ cũng có trước khi bắt đầu hành vi gian dối.