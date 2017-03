Dân cầu cứu, công an bỏ lơ?

LTS: Sự kiện nam sinh lớp 10 phải cầu cứu đến Bộ Công an vì bản thân em và gia đình bị côn đồ chặn đánh đến chín lần, dù trước đó đã báo công an nhiều lần, một lần nữa khiến người dân cảm thấy bất an, lo lắng. Người dân đặt câu hỏi: Nếu công an không bảo đảm, bảo vệ được sự bình an thì họ còn biết dựa vào đâu?

Pháp luật hiện hành đều đã có quy định về bảo vệ công dân nói chung và những trường hợp bị đe dọa nói riêng.

Theo Điều 101 BLTTHS, công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan điều tra, VKS, tòa án hoặc với các cơ quan, tổ chức khác. Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho cơ quan điều tra bằng văn bản. Khoản 3 Điều 103 BLTTHS thì quy định kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước phải được gửi cho VKS cùng cấp và thông báo cho cơ quan, tổ chức đã báo tin hoặc người đã tố giác tội phạm biết. Cơ quan điều tra phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người đã tố giác tội phạm.

Ấy thế nhưng những sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra, người dân vẫn bị đánh dù trước đó đã nhiều lần trình báo công an về nguy cơ sức khỏe, tính mạng bị đe dọa.

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Nếu công an làm tốt hơn thì…





Tôi là người tham gia bảo vệ cho chị LTTH (người bị Đặng Văn Khuyến sát hại ngay sau khi rời khỏi trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh rồi lên Facebook giãi bày). Khi H. bị Khuyến đe dọa thì đã trình báo công an phường và VKS quận. Nhưng quy trình xử lý phức tạp, kéo dài nên việc trình báo này chưa ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của Khuyến. Và kết thúc vụ án này là hai cái chết cho người bị hại và người gây ra tội ác. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, vì vậy nếu công tác phòng, ngăn ngừa hành vi phạm tội được chú trọng hơn, làm tốt hơn thì sẽ giảm thiểu đi nhiều hậu quả của tội phạm.

Anh TRẦN VIỆT HOÀNG, quận Bình Tân, TP.HCM:

Dân còn biết dựa vào đâu?

Gia đình em H. đã cầu cứu công an từ cấp phường đến cấp thành phố mà vẫn bị đánh những chín lần. Trước đây chị H. ở quận Bình Thạnh cũng vậy, chị đã trình báo công an nhiều lần nhưng rồi vẫn bị người bạn trai cũ tên Nguyễn Văn Khuyến sát hại. Thử hỏi người dân còn biết dựa vào đâu để mình được bảo vệ trước các mối nguy đe dọa, trước những hậu quả có thể tiên liệu trước?

Có thể nói người dân chúng tôi khi gặp bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống liên quan đến sức khỏe, tính mạng thì địa chỉ đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến đó là công an. Chúng tôi đến báo công an để được giải quyết, để được bảo vệ. Khi thấy đánh nhau, người đi đường cũng gọi đến công an. Bởi vì chúng tôi nghĩ đó là địa chỉ đáng tin cậy để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho mình, bởi chúng tôi tin lực lượng công an đủ khả năng bảo đảm sự an toàn, bình yên cho chúng tôi.

Ấy thế nhưng đâu đó người ta vẫn rỉ tai nói nhỏ với nhau rằng có báo thì công an cũng không xuống liền đâu, chừng nào đánh nhau xong, sứt đầu mẻ trán đã. Tôi không tin điều này nhưng những gì xảy ra với gia đình em H. vừa rồi đã khiến niềm tin ấy lung lay.

Chị PHẠM THÚY HOÀNG, quận 6, TP.HCM:

Vừa báo công an, vừa… tự lo





Theo tôi, khi bị đe dọa hành hung và thực tế đã xảy ra thì ngoài việc báo công an, gia đình em H. cần tự bảo vệ bằng cách tránh nơi có nguy cơ bị tấn công, tạm thời chuyển chỗ ở. Cũng cần nhìn lại vụ việc, giải quyết vấn đề từ gốc để coi như là một cách tự bảo vệ mình. Không nên tự trang bị vũ khí hay thuê người trả thù bởi sẽ dễ vi phạm pháp luật.

Anh NGUYỄN TIẾN MINH, TP Phan Thiết, Bình Thuận:

Gửi phản ánh nhiều nơi

Một khi người dân tìm đến công an trình báo là họ đã tin tưởng và thượng tôn pháp luật nên hãy quan tâm đến họ. Nếu tôi nằm trong hoàn cảnh của gia đình em H., nếu báo công an mà không được can thiệp thì tôi sẽ gửi đơn ở UBND và các cơ quan Đảng ủy để được quan tâm, giúp đỡ. Cùng lắm thì tôi và gia đình sẽ dọn đồ tá túc ở ngay cơ quan nhà nước để được chú ý và có chuyện gì dễ cầu cứu hơn.

Anh VÕ ĐOÀN QUỐC LÂN, TP Tân An, Long An:

Bị đánh nhừ tử mới thấy công an





Bạn tôi kể nó và một nhóm thanh niên trong xóm có xích mích. Nhóm kia nhiều lần hăm đánh. Bạn tôi báo công an nhưng được trả lời là chưa xảy ra chuyện gì thì không thể can thiệp. Nhiều lần như vậy. Cuối cùng thì bạn tôi bị đánh một trận nhừ tử, phải nằm bệnh viện. Khi đó công an mới xuống xử lý. Tôi nghĩ khi có người dân trình báo nhiều lần, mặc dù chưa xảy ra chuyện gì thì công an cũng nên gặp người hăm dọa để làm việc, chắc sẽ giảm bớt hậu quả.

Ông VÕ VĂN LỢI, quận Tân Bình, TP.HCM:

Bị lừa còn bị đánh

Tôi làm bốc vác cho Công ty QC (quận 12, TP.HCM). Tôi chỉ nhận được 16.000 đồng/ngày trong khi mức lương họ hứa hẹn là 280.000-300.000 đồng/ngày. Quá bức xúc, tôi và nhiều người quay lại đòi tiền, họ bảo tôi vào trong giải quyết rồi lôi tôi vào căn nhà phía sau đánh bầm dập. Những người đi cùng bị dọa chạy về luôn.

Tôi trình báo gửi PC45 Công an TP.HCM nhưng bị từ chối vì “ở đây chỉ thụ lý những vụ án lớn”. Họ hướng dẫn đến công an phường, công an quận. Công ty này vẫn đang hoạt động cả năm nay, mỗi ngày có cả chục lượt người tới xin việc, hứa lương một đằng rồi làm một nẻo, ai tới đòi lại tiền thì bị đánh te tua…

Cô NGUYỄN THỊ BA, quận Tân Bình, TP.HCM:

Công an có xuống lập biên bản

Tôi biết một trường hợp phải vay nặng lãi, không có tiền trả nên mấy người thu nợ đến hôm thì đánh người, hôm thì tạt mắm tôm, phân thối. Gia đình đó báo công an thì công an chỉ xuống lập biên bản rồi đâu lại vào đó. Chỉ đến khi gia đình đó hoàn trả hết nợ mới dứt. Giờ ra đường nhiều chuyện phải lo lắm!