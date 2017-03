Dân chờ... mặc dân

Tấm biển treo trước mỗi phòng làm việc tại các cơ quan hành chính đều ghi rất rõ: “Sáng 7g30-11g30, chiều 13g-17g... vắng cơ quan phải báo cáo”... Nhưng ở nhiều nơi, hình như tấm biển này chẳng có giá trị gì.

Đến trễ, nghỉ sớm

7g30 sáng 25-12, nhưng phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) mới có ba nhân viên, mãi 15 phút sau thêm hai nhân viên nữa xuất hiện. Phòng P02 bên cạnh của khối đoàn thể, đến 8g05 (quá giờ làm việc 35 phút) vẫn vắng tanh. Còn tại phòng tài chính, văn thư thì một nhân viên nữ đang cắm cúi ăn sáng.

8g30, hai nhân viên nữ của bộ phận tiếp nhận giải quyết hồ sơ thương binh và xã hội “lẻn” ra quán ăn trước cổng trụ sở ăn sáng, uống nước và “tám” chuyện đến gần 9g mới trở lại bàn làm việc. Ngồi đợi hai nhân viên này ở ngoài hành lang là một ông cụ, thấy có người vào, ông cụ vội đến xin đóng dấu xác nhận. Nói chuyện với chúng tôi, cụ cho biết: “Tui đến xã từ đầu giờ, không biết cán bộ đi đâu nên cứ phải đợi”.

Cũng ở quán ăn trước trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc A, chúng tôi bắt gặp thêm ba nhân viên (hai nam, một nữ) ngồi uống cà phê, đọc báo trong giờ hành chính, sau đó cả ba đi đâu đến gần trưa mới về lại cơ quan. 11g15, tại trụ sở ủy ban xã, một người đàn ông cặm cụi điền xong thông tin, quay qua thì nhân viên phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã đóng cửa. “Vậy là sao, chưa hết giờ mà” - người đàn ông ngao ngán thốt lên. Ông cho biết đã được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục, giờ chỉ cần đóng dấu là xong nhưng mọi người lại về hết, đành phải trở lại vào buổi chiều.

“Tám” chuyện và ngủ nướng

7g35 sáng 25-12, tại phòng tiếp dân của UBND Q.Bình Thạnh, dù đã có nhiều người dân đang chờ nhưng cán bộ vẫn chưa thấy đâu. Đứng trước chiếc bàn của cán bộ tiếp dân là ông Đinh Văn Mão (64 tuổi), tiếp sau ông Mão khoảng 10 người khác. Mãi đến 7g55 mới có một nữ cán bộ trẻ bước vào, mở máy tính ngồi lật từng trang hồ sơ...

13g ngày 25-12, tại UBND xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh), cửa phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ vẫn khép. Lúc này có hai người dân kéo cửa bước vào thì bị một nhân viên nam bảo ra ngoài hành lang ngồi đợi vì “chưa đến giờ làm việc”. Khoảng 25 phút sau, chúng tôi kéo cửa nhìn vào trong, thấy các nhân viên nữ trải chăn, chiếu nằm ngủ ngay tại phòng. Khi chúng tôi hỏi đến giờ làm việc chưa, các nhân viên nữ mới vội dậy cuốn gối mền cất vào tủ làm việc.

Tại UBND quận Bình Tân, 10g15 sáng 24-12, nữ nhân viên ở quầy số 3 khu vực công chứng và tiếp nhận hồ sơ giao dịch đảm bảo cứ liên tục nói chuyện rất rôm rả với nữ nhân viên kế bên, mặc cho người dân đứng đợi. “Tám” với nhau chưa đã, lâu lâu nữ nhân viên này lại móc điện thoại ra gọi, rồi lại nói chuyện tiếp với nữ đồng nghiệp kế bên. Chúng tôi canh đồng hồ, cuộc nói chuyện của hai nữ nhân viên kéo dài khoảng 30 phút.

Trễ 5 phút cũng xử lý

Xem những đoạn phim cung cách làm việc của một số nhân viên do PV Tuổi Trẻ quay được, bà Phan Thị Thắng - phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân - xác nhận đó là những hành vi sai quy định. “Những hành vi như thế này sẽ bị xử lý, dù chỉ đến trễ 5 phút cũng phải làm nghiêm” - bà Thắng khẳng định. Bà còn cho biết trong tháng 11 vừa qua UBND quận Bình Tân đã xử lý hai cán bộ của bộ phận tiếp nhận hồ sơ do trả kết quả trễ hẹn, đó là chưa kể năm nhân viên tại quầy giao dịch bị xử lý do không mang thẻ khi tiếp công dân.

Tại quận Bình Thạnh, ông Phan Văn Định - chánh văn phòng UBND quận - cũng khẳng định cán bộ tiếp dân phải tuân thủ quy định về giờ giấc làm việc, thái độ ứng xử với người dân..., nhất là không làm việc riêng trong giờ hành chính. Ông Định cho biết sẽ kiểm tra các thông tin mà PV Tuổi Trẻ đưa ra.

Tương tự, xem đoạn clip do PV Tuổi Trẻ cung cấp, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú), xác nhận hai trong số ba người ngồi ăn sáng trong giờ hành chính là nhân viên phụ trách văn hóa thông tin của phường. Bà Hồng nói: “Tôi sẽ kiểm tra và nhắc nhở hai người này”.

Tại xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh), ông Phan Ngọc Lẫm - chủ tịch UBND xã - nói có nhận được nhiều đơn thư phàn nàn về giờ giấc làm việc cũng như cung cách, thái độ phục vụ dân của một số cán bộ. Trước thông tin về chuyện đi trễ, về sớm của cán bộ UBND xã Vĩnh Lộc A mà Tuổi Trẻ cung cấp, ông Lẫm cho biết sẽ kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, ông Lẫm cũng nói việc xử lý cán bộ đi trễ, về sớm là không thể áp dụng máy móc mà phải linh động, vì có thể một số cán bộ có việc gia đình đột xuất hoặc có người dù đi trễ nhưng họ vẫn đảm bảo được khối lượng công việc.

Nhiều nơi làm tốt Trong quá trình thâm nhập thực tế, PV cũng ghi nhận nhiều nơi làm khá tốt công tác tiếp dân, giải quyết hồ sơ của dân. Tại UBND các quận 1, 3, 12, Tân Bình... các cán bộ đều đến và ra về đúng giờ, việc tiếp nhận hồ sơ của người dân cũng được tiến hành một cách khoa học. Một số quận như UBND quận 1 còn bố trí cả máy “chấm điểm” cán bộ để người dân bày tỏ ý kiến ngay lập tức với những hành vi chưa chuẩn của cán bộ, công chức. Một lãnh đạo quận tại TP.HCM cho rằng tình trạng “ăn cắp” giờ công tại quận nào cũng có. Tuy nhiên, nếu biết cải tiến, phát huy vai trò của cán bộ công chức sẽ hạn chế được tình trạng này. Theo vị này, do công việc nhàm chán, không cải tiến và có lúc quá rảnh nên cũng có người không biết làm gì, đó là nguyên nhân dẫn đến việc chơi game, tán dóc.

(Theo Tuổi Trẻ)