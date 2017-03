Dân hiến kế để hình ảnh CSGT đẹp hơn

Đa phần ý kiến bạn đọc cho rằng hình ảnh đẹp của CSGT không hiếm nhưng cũng có không ít con sâu làm rầu nồi canh. Người dân “đặt hàng” để hình ảnh lực lượng này đẹp hơn.

Xử nghiêm để dân tin

Tôi nghĩ làm ở bất kỳ ngành nghề nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Với ngành công an, chúng tôi luôn tin tưởng vì họ là người trực tiếp bảo vệ pháp luật, lẽ phải nên khi phát hiện họ nhũng nhiễu, làm sai sẽ làm người dân hụt hẫng, không thể chấp nhận.

CSGT là lực lượng luôn tiếp xúc với dân và ai cũng thấy công việc của các anh cực khổ. Thế nhưng vẫn có người mãi lộ, người dân thấy và biết nhưng lãnh đạo và các cơ quan chức năng ít phát hiện CSGT sai. Khi phát hiện CSGT sai phạm, chúng tôi mong lãnh đạo, cấp trên cứ xử mạnh tay, đúng pháp luật, đừng “giơ cao đánh khẽ”, dung túng. Vì xử lý không nghiêm, những người làm sai sẽ lộng hành hơn.

Ông TRẦN VĂN TỌA, cán bộ về hưu, đường Tôn Thất Thuyết,

phường 16, quận 4

Trưa 26-6, trên cầu Kênh Tẻ, Thiếu úy Trần Xuân Đảm (quận 4) đã dìu và mở cửa taxi đưa người bị tai nạn lên xe vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: LÊ HẢI ĐỨC

Lãnh đạo nên giả trang đi kiểm tra

Những tấm gương dũng cảm bắt cướp, hy sinh khi làm nhiệm vụ của CSGT không hiếm. Họ đội mưa nắng, hít bụi ngày đêm để điều phối giao thông ai cũng thấy. Tuy nhiên, cũng có một số CSGT làm khó người đi đường, hạch hỏi những lỗi vi phạm vô lý vì cái tâm không sáng. Gặp những trường hợp như vậy, dân năn nỉ, xin phạt nhẹ tại chỗ (mà thực chất là đưa hối lộ) cho yên chuyện.

Lực lượng công an nên loại những “con sâu”, lập thêm lực lượng CSGT không bận sắc phục kiểm tra các chiến sĩ đang thi hành nhiệm vụ ngoài đường cùng nhiều biện pháp khác. Khi đó, hình ảnh của CSGT sẽ đẹp trong lòng người dân.

NGUYỄN QUỐC (Minhanhbaysg4@yahoo.com.vn)

Nên chế tài người dấm dúi

Hơn 10 năm làm phụ xe tải trên các tuyến đường Bắc-Nam, tôi hay tiếp xúc với CSGT nên rất hiểu việc mãi lộ.

Thật ra nạn mãi lộ không hoàn toàn do lỗi của CSGT mà nó còn ở phía người vi phạm nên mới có chuyện CSGT nhận tiền rồi cho qua. Để triệt tiêu tình trạng này, ngành công an phải có biện pháp lâu dài như lập kênh tiếp nhận những phản ánh tiêu cực của CSGT. Khi người dân có bằng chứng cụ thể về một chiến sĩ CSGT nhận hối lộ, công an phải bảo mật thông tin, thông báo công khai việc xử lý CSGT vi phạm. Khi xử lý minh bạch, rõ ràng như thế, những CSGT nhũng nhiễu sẽ không còn và hình ảnh CSGT sẽ đẹp hơn.

Ngoài ra, cũng nên có chế tài đối với những người hối lộ CSGT để được cho qua...

Ông PHAN MINH TÙNG, đường Nam Thới, ấp Nam Thới,

xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn