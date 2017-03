Dân khốn khổ vì bụi than

Mỗi khi kho than hoạt động, bụi than bay vào khu vực dân cư bám một lớp đen lên cây cối, nhà cửa và vật dụng trong nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Được biết kho than trên là của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Than Đồng Bắc (có trụ sở ở TP.HCM). Ghi nhận của chúng tôi kho chứa than này rộng cả ngàn m2, than được đổ lộ thiên cao bằng nóc nhà nhưng không được che chắn. Máy xúc, máy xay và xe ben vào ra lấy than liên tục. Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc công ty, cho biết hiện công ty đã thuê được địa điểm mới để di dời kho than này. Tuy nhiên, cần phải có thời gian để chuyển toàn bộ cơ sở vật chất từ kho than cũ sang nơi mới. “Trong một tháng nữa chúng tôi sẽ hoàn thành việc di dời” - ông Thắng nói.





Than được đổ lộ thiên gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TIẾN DŨNG

Ông Đoàn Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, thừa nhận phản ánh của dân là chính xác. Ông Đoàn cho biết ngày 15-12-2015, UBND TP Biên Hòa có văn bản yêu cầu công ty ngưng hoạt động và khẩn trương di dời kho than. Đến 31-12-2015, do công ty chưa di dời nên UBND TP Biên Hòa đã cưỡng chế cắt điện và yêu cầu ngưng hoạt động. “Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay. Nếu kho than vẫn tiếp tục hoạt động gây ô nhiễm thì chúng tôi sẽ báo với UBND TP Biên Hòa để có biện pháp xử lý dứt điểm” - ông Đoàn nói.