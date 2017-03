Dân tố cảnh sát khu vực lạm quyền

Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, bà Hoàng Thị Kim Anh (đường Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) trình bày: Bà làm nghề mua bán bất động sản từ nhiều năm nay. Năm 2015, bà mua một căn nhà giấy tay, trong quá trình làm thủ tục hợp thức hóa thì bà đã ký hợp đồng đặt cọc bán căn nhà trên cho bà D. Tuy nhiên, do có xảy ra tranh chấp nên việc mua bán nhà không thành. Vì thế, ngày 10-8-2015, bà Kim Anh hứa trả lại tiền cọc và tiền lãi cho bà D. trong vòng 45 ngày. Đến hạn, bà Kim Anh chưa gom đủ tiền nên hẹn lại một tháng nữa nhưng cũng chưa trả được nên bà D. gửi đơn lên công an phường.

Ngày 14-1, bà Kim Anh nhận được cuộc gọi của Công an phường Phú Thọ Hòa yêu cầu bà đến làm việc vì có đơn của bà D. tố cáo bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Thông báo giải quyết tố cáo của Công an quận Tân Phú gửi bà Kim Anh. Ảnh: V.HÀ

“Theo hẹn, tôi đến trụ sở công an phường. Trong khi làm việc thì có cảnh sát khu vực tên Hiệp đến, yêu cầu tôi phải giao toàn bộ hồ sơ nhà đất làm ăn chung với bà Tr. - vợ ông Hiệp do trước đây tôi và bà Tr. có hùn hạp làm ăn. Tôi không đồng ý giao thì ông Hiệp buộc tôi phải lên xe công vụ có ba người khác là công an phường và dân phòng để về lấy hồ sơ giao cho ông Hiệp. Về đến nhà, tôi cũng không đồng ý giao. Sau đó, họ đưa tôi về lại trụ sở công an phường. Tại đây, ông Hiệp tiếp tục yêu cầu tôi đưa hồ sơ và ký giấy trả nợ cho bà D. thì mới cho tôi về. Đến 21 giờ cùng ngày, ông Hiệp tự ý lấy chìa khóa xe của tôi đang dựng tại trụ sở công an và lấy đi nhiều bộ hồ sơ trong cốp xe. Giao dịch giữa tôi và bà D. chỉ là giao dịch dân sự, tôi không hiểu sao công an phường lại giải quyết và đối xử với tôi như một tội phạm. Hơn nữa, việc bà D. tố cáo tôi lại không liên quan đến bà Tr. vợ ông Hiệp, sao lại ép tôi giao giấy tờ nhà đất?” - bà Kim Anh bức xúc.

PV đã liên hệ với Công an quận Tân Phú để làm rõ những nội dung mà bà Kim Anh phản ánh. Một cán bộ tiếp dân cho biết công an quận đã có công văn thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho bà Hoàng Thị Kim Anh. Về yêu cầu gặp lãnh đạo công an quận thì người này cho biết lãnh đạo đã đi học hết, có gì liên hệ sau. PV xin lịch hẹn thì cán bộ này trả lời không rõ lịch làm việc của lãnh đạo.

Theo công văn của Công an quận Tân Phú thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho bà Hoàng Thị Kim Anh, việc công an phường tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và mời bà Kim Anh cùng những người có liên quan làm việc là để tiến hành xác minh là đúng quy định. Sau khi xác định đây là tranh chấp dân sự, công an phường để bà Kim Anh gặp bà D. thương lượng giải quyết.

Về nội dung bà Kim Anh cho rằng ông Hiệp có hành vi, lời nói đe dọa, xúc phạm danh dự, tự ý lấy chìa khóa mở cốp xe và lấy một số hồ sơ nhà đất của bà, qua làm việc với ông Hiệp, xác minh không có ai nghe và chứng kiến sự việc trên. Vì thế nội dung trên chưa đủ cơ sở kết luận.

Riêng nội dung tố cáo ông Hiệp lạm quyền, văn bản khẳng định có một phần đúng. Trong việc hùn hạp mua bán nhà đất giữa bà Kim Anh và bà Tr. (vợ ông Hiệp), Công an quận Tân Phú xác định ông Hiệp đã vi phạm quy trình công tác, giải quyết việc công và việc cá nhân chưa rõ ràng. “Ban Chỉ huy Công an quận Tân Phú sẽ xem xét kiểm điểm và đề xuất xử lý đối với Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp theo quy định” - văn bản nêu rõ.

Về việc xử lý ông Hiệp thế nào, PV tiếp tục liên hệ với Công an phường Phú Thọ Hòa thì được cho biết vụ việc này đã chuyển lên công an quận, khi nào có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an quận thì công an phường mới cung cấp. PV tiếp tục liên hệ với quận thì chưa gặp được.