Dân vui với việc cấp mã số công dân

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc Hiện nay, mỗi lần ra đường trong ví tôi phải mang theo nhiều loại giấy tờ tùy thân và nếu không may bị mất thì làm lại rất mất thời gian. Mỗi công dân được cấp một mã số riêng để thay thế cho các loại giấy tờ như hộ khẩu, chứng nhận kết hôn, mã số thuế… thì quá tiện. Cái mà tôi thích nhất là không phải mất thời gian đi công chứng, chứng thực giấy tờ liên quan... TRƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN(56 Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) Cần được quản lý chặt Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương trên. Nó sẽ giúp người dân cũng như Nhà nước giảm bớt nhiều chuyện phiền hà. Tuy nhiên, tôi hơi lo lắng về chuyện bảo mật. Liệu trong quá trình quản lý dữ liệu thì có bị mất hay cấp mã số trùng thì có gây phiền hà cho người dân không. Nếu việc cấp mã số công dân được đảm bảo tính chính xác và bảo mật thì quá tuyệt. NGUYỄN HỮU LÝ

(22/20 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) Nhiều nước làm rất thành công Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn cho biết nhiều nước trên thế giới sử dụng mã số công dân (MSCD - số định danh cá nhân, mã số cá nhân) rất thành công. Các nước cấp MSCD từ khi công dân sinh ra: Áo, CHLB Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Chile, Hàn Quốc, Thái Lan... Một số nước và vùng lãnh thổ khác thì cấp MSCD khi công dân đến một độ tuổi nhất định: Trung Quốc (16 tuổi), Tây Ban Nha (14 tuổi), Đài Loan (14 tuổi), Hong Kong (11 tuổi)... Có một số nước không cấp MSCD mà sử dụng chung mã số của một ngành để thực hiện một số dịch vụ hành chính khác: Pháp, Thụy Sĩ sử dụng số an sinh xã hội; Ý dùng mã số thuế... Tại các nước phát triển, trung tâm dữ liệu quốc gia (Thụy Điển, Đan Mạch, Áo...) tập trung quản lý về dân cư với các thông tin cơ bản: họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ, tình trạng nhân thân... Đây là nền tảng quan trọng xây dựng chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng cao cho người dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giảm chi phí giao dịch cho xã hội. Tại Pháp, công dân sinh ra được cấp số an sinh xã hội (INSEE, NIR) có 15 chữ số chứa các thông tin cơ bản: giới tính, năm và tháng sinh, mã vùng sinh, số đăng ký khai sinh. Số NIR được sử dụng chủ yếu trong một số lĩnh vực: bảo trợ xã hội, thuế, giáo dục... Để tránh việc sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích khác với mục tiêu quản lý dân cư, ủy ban quốc gia về tin học đã không sử dụng một mã số công dân (mã số cá nhân) duy nhất để định danh cá nhân… BÌNH MINH ghi