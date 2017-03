Đăng báo “truy nã” nhân viên

Thông báo nêu đầy đủ tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ thường trú lẫn tạm trú, kèm cả ảnh của ông L. (nhân viên của công ty), người mà công ty cho rằng đã nhận của công ty trên 8,3 tỷ đồng. Đoạn cuối thông báo nêu ông L. đã tự ý bỏ trốn, đề nghị ông L. liên lạc gấp với công ty, nếu không công ty sẽ “tiến hành khởi tố trước pháp luật”.

Kẻ ủng hộ, người phản đối

Trưởng phòng nhân sự của một công ty tại TP.HCM cho rằng các công ty có quyền đăng thông báo tìm kiếm nhân viên để giải quyết các công việc nếu không liên lạc được với họ. Việc công ty đăng báo “thông báo kêu về” là bình thường.

Bà Q., người nhà của ông L., đang ở tại địa chỉ ông L. đăng ký thường trú rất bất ngờ khi xem mẩu thông báo tìm người của Công ty ĐL. “Hơn một năm nay, ông L. đã không còn ở đây. Việc làm ăn của ông ấy với công ty như thế nào tôi không biết nhưng công ty cho đăng kèm địa chỉ nhà chúng tôi với những thông tin xấu như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến gia đình, nhất là đối với các cháu nhỏ” - bà Q. phản ứng.

Làm thay tòa và công an

Theo luật sư Nguyễn Thị Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM), nếu công ty muốn đưa ảnh của nhân viên lên báo phải được nhân viên đồng ý. Nếu công ty tự tiện sử dụng hình ảnh của người khác đăng báo là vi phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh được quy định trong Bộ luật Dân sự. “Những thông tin trên sẽ làm người đọc hình dung ông L. đã đem trên tám tỷ đồng bỏ trốn, tức là đã có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liệu mức độ thông tin đó chính xác đến đâu?” - luật sư Hòa hỏi. Nếu có đăng báo tìm người thì phải chừng mực như “công ty yêu cầu ông L. về giải quyết một số công việc có liên quan” chứ không được có lời lẽ, hình ảnh chẳng khác gì lệnh truy nã như vậy.

Phó chánh án TAND một quận ở TP.HCM cho biết thông báo kiểu như trên chỉ được thực hiện khi có quyết định của tòa án để tìm người vắng mặt, mất tích... theo yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, công an cũng có quyền đăng báo tìm người sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can... mà không liên lạc được với đương sự. Khi đủ cơ sở khẳng định là anh ta tự ý bỏ trốn thì công an mới phát lệnh truy nã. Tất cả những việc này được thực hiện bởi cơ quan tiến hành tố tụng với trình tự, thủ tục chặt chẽ.

Theo luật sư Trần Đình Nam (Đoàn luật sư Hà Nội), nếu bị nhân viên “ẵm” tiền của công ty trốn mất, công ty có quyền kiện nhân viên ra tòa hoặc đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhân viên đó. Còn ông L. có quyền yêu cầu công ty và tờ báo đã đăng phải xin lỗi, cải chính thông tin, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Các tờ báo trước khi đăng thông báo tìm người có trách nhiệm kiểm tra mức độ chính xác thông tin và chỉ được đăng những gì trong phạm vi pháp luật cho phép.