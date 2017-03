Đăng ký lưu trú qua mạng

Ngày 20-1, tức chỉ còn ba ngày nữa thì Thông tư 52/2010 của Bộ Công an hướng dẫn về cư trú sẽ có hiệu lực. Thượng tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, cho biết: Trong việc đăng ký thường trú tại TP Hà Nội, TP.HCM, đối với người ở nhà thuê, mượn hoặc ở nhờ thì diện tích cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ phải ghi rõ trong hợp đồng, bảo đảm diện tích tối thiểu là 5 m² sàn/người.

Cấp giấy chuyển hộ khẩu trong hai ngày

. Việc chuyển khẩu trong cùng tỉnh, TP hoặc khác tỉnh, TP ra sao? Khi được thường trú nơi ở mới có cần xóa tên nơi ở cũ?

+ Các trường hợp chuyển khẩu cùng hoặc khác tỉnh, TP các thủ tục quy định vẫn như trước đây nhưng trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân (quy định cũ là ba ngày). Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trước đây là năm ngày).

Theo quy định, mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống (điểm 1 Điều 4 Nghị định 56 ngày 24-5-2010 của Chính phủ). Vì vậy, muốn nhập hộ khẩu vào nơi thường trú mới, người dân buộc phải có giấy cắt chuyển hộ khẩu ở nơi cũ. Nếu hộ khẩu không còn thì buộc phải có xác nhận hộ khẩu nơi ở cũ đã bị xóa.

Người dân đang làm thủ tục đăng ký thường trú tại Công an quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: THÁI HIẾU

. Như vậy, đối với người mua nhà mới muốn chuyển hộ khẩu từ nhà cũ sang nhà mới thì thủ tục rất đơn giản?

+ Nếu căn nhà mới vẫn ở TP.HCM nhưng khác quận, người dân chỉ cần mang giấy chủ quyền nhà đến cơ quan công an nơi đang cư trú cắt hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cắt chuyển đi. Sau đó, người dân cầm hồ sơ đến cơ quan công an nơi chuyển tới để làm thủ tục đăng ký thường trú. Tất cả các thủ tục này đều được niêm yết hướng dẫn tại các cơ quan công an địa phương. Trường hợp người cắt chuyển đi là chủ hộ (đứng tên duy nhất) thì cơ quan công an sẽ thu lại sổ hộ khẩu, nếu chỉ là nhân khẩu trong sổ hộ khẩu có nhiều người thì sẽ bị xóa tên nơi thường trú cũ.

Trường hợp từ các tỉnh khác đến TP.HCM mua nhà, người dân phải đăng ký tạm trú tại căn nhà mới đủ một năm rồi mới được đăng ký thường trú.

Thời gian lưu trú tùy thuộc nhu cầu

. Việc đăng ký tạm trú, tạm vắng có khác gì so với trước đây?

+ Thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng không có gì thay đổi. Tuy nhiên, trong trường hợp có báo thay đổi nhân khẩu hoặc sổ tạm trú bị hư hỏng phải đổi sổ thì thời gian giải quyết được rút ngắn từ ba ngày còn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

. Còn đối với các trường hợp lưu trú thì sao, thưa ông?

+ Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú. Khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú, gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ… có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với công an cấp xã.

Theo quy định cũ, việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc qua điện thoại. Tới đây, ngoài hai hình thức trên, người dân có thể thông báo lưu trú qua mạng máy tính. Thời gian lưu trú tùy thuộc nhu cầu của công dân. Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú và hằng ngày trước 22 giờ phải thông tin, báo cáo số liệu kịp thời về công an cấp xã.

. Xin cảm ơn ông.

