Đăng ký tạm trú: Thủ tục mỗi nơi mỗi khác

Sẽ xác minh để chấn chỉnh Công an quận Bình Tân đang tiến hành cải cách triệt để về thủ tục hành chính sao cho hợp pháp và tạo thuận tiện cho người dân. Việc thu phí cũng phải được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của ngành tài chính. Đối với những khác biệt giữa các phường trong quận về thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú, quận sẽ khẩn trương xác minh để có hướng chấn chỉnh. Ông HỒ VĂN NGÓNG, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân Dù ở địa bàn nào thì thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú cũng phải dựa theo các quy định của Luật Cư trú, các nghị định 107/2007, 56/2010 của Chính phủ và Thông tư 52/2010 của Bộ Công an. Các quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải tự rà soát để kiên quyết loại bỏ những thủ tục sai quy định, không cần thiết. Thượng tá NGUYỄN VĂN DUNG, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM Hồ sơ đăng ký tạm trú Gồm có: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở; đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì phải có ý kiến đồng ý đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu); xuất trình CMND hoặc giấy tờ có xác nhận của công an cấp xã nơi người đó đăng ký thường trú. (Điều 16 Thông tư 52/2010 của Bộ Công an)