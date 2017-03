Đăng tin bắt cóc trẻ để câu like

Hãy suy nghĩ trước khi chia sẻ

Công an quận 4 chưa hề tiếp nhận đơn, thư nào của người dân liên quan đến việc trẻ em trên địa bàn bị bắt cóc. Nếu thực sự trẻ bị bắt, công an phải biết. Mọi người thường chia sẻ những thông tin như vậy vô tội vạ mà không lường trước được hậu quả. Những thông tin này sẽ khiến người dân hoang mang, lo lắng về tình hình trật tự an ninh trên địa bàn. Bảo vệ người dân là trách nhiệm của công an nhưng chúng tôi cũng rất cần sự phối hợp, giúp đỡ của người dân. Bởi vậy trước khi chia sẻ bất cứ thông tin gì, mong mọi người hãy suy nghĩ chín chắn. Về việc truy tìm xử phạt những người đăng tải, chia sẻ thông tin đồn nhảm như vậy rất khó nhưng nếu phát hiện chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Thượng tá PHẠM XUÂN THAO,

Phó Trưởng Công an quận 4, TP.HCM