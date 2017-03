Đang trúng tuyển thì bỗng nhiên… rớt

Xử lý chưa đúng “bài” Theo quy định thi tuyển công chức thì áp dụng cũng tương tự với thi tuyển viên chức trong ngành GD&ĐT. Muốn xử lý thí sinh vi phạm bắt buộc phải thiết lập hồ sơ từ đầu, nghĩa là phải lập biên bản thí sinh vi phạm. Còn đằng này, quá trình thi của thí sinh bình thường, sau đó mới nghe thí sinh khác tố chuyện này chuyện khác mà còn có mục đích là “đánh bại” người khác để mình trúng tuyển là không ổn. Chuyện “phạt nguội” mà lại không ra quyết định kỷ luật vi phạm cũng chưa minh bạch, chưa làm cho người vi phạm tâm phục, khẩu phục. Theo tôi, chuyện xử lý “nguội” thí sinh như thế là chưa đúng trình tự, thủ tục và cũng không đảm bảo quy định. Do vậy, làm như thế là chưa… đúng bài. Thầy HOÀNG XUÂN QUẢNG, Hiệu phó Trường ĐH An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh An Giang