Đang xem xét để xử lý vụ hủy hoại tài sản

Ngày 3-7, ông K. đã ngăn cản không cho tôi buôn bán tại đây, ngoài ra ông còn kêu ông H. đến chửi bới, đánh vợ chồng tôi gây thương tích. Ba ngày sau, ông H. còn cho hai người đến đập phá quán. Tuy công an phường đã tiếp nhận vụ việc nhưng đến nay ông H. và hai người đập phá quán vẫn chưa bị xử lý mà không rõ tại sao?

Ông Bùi Thanh Vân (Phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Đại diện Công an phường 10 (quận Gò Vấp) cho biết: Đối với vụ việc đánh nhau giữa ông H. với ông Vân, công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho công an quận giải quyết. Công an quận có đề nghị vợ chồng ông Vân đi giám định tỉ lệ thương tật để xem có cơ sở xử lý hình sự hay không nhưng cả hai đã từ chối. Vì thế công an quận chỉ ra quyết định xử phạt hành chính ông H. về hành vi đánh nhau, gây mất trật tự. Nếu ông Vân có yêu cầu ông H. bồi thường tiền thuốc thì ông có thể gửi đơn đến tư pháp phường.

Riêng vụ hai thanh niên đập phá quán của ông Vân, hiện công an phường vẫn chưa rõ hai đối tượng đó là ai nhưng vụ này cũng không xử lý hình sự được vì giá trị tài sản bị hủy hoại chỉ khoảng 500.000 đồng. Khi nào xác định được hai đối tượng trên, công an phường sẽ xử lý theo quy định.

NGUYỄN HIỀN ghi