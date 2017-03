Đánh đập người trộm chó: Do mất niềm tin?

Bạn đọc phản hồi “Thực tế, nhiều người thả chó chạy rông ngoài đường, phóng uế bừa bãi, cắn người, chưa kể chó mắc bệnh dại cắn người dẫn đến tử vong. Nếu yêu mến thú cưng thì hãy chăm sóc, giữ kỹ trong nhà. Cá nhân tôi cực lực lên án người nuôi chó thả rông nhưng cũng cực lực lên án đánh kẻ trộm chó thương tật, tử vong”, một bạn đọc bày tỏ sau bài viết “Tự xử kẻ trộm chó: Hành vi vô pháp vô luân” trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 21-8. • Nếu bạn nuôi một chú chó, quý nó như bạn, rồi vào một buổi sáng nghe tiếng chó kêu cứu, chạy ra chỉ kịp nhìn kẻ trộm kéo lê chú chó tội nghiệp đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì bạn nghĩ sao? Còn nữa, nếu rượt theo liệu người trộm chó có đưa hai tay ra chịu trói hay là bằng mọi cách chống trả không từ mạng sống của ai? Bạn đọc Nguyễn Văn Quyền • Hằng tháng dân đóng tiền an ninh quốc phòng nhưng ít có anh dân phòng nào bắt kẻ trộm chó, thậm chí người dân bắt được trộm rồi điện thoại báo lên công an, có công an nào đến không? Thôi thì tự xử cho rồi. Bạn đọc Nguyễn Văn Ren • Các cơ quan có thẩm quyền nên hành động ngay bằng việc ban hành văn bản xử lý nghiêm vấn nạn này theo hướng chỉ cần tính số lượng một con chó là đủ truy tố, đồng thời xử lý nghiêm cả những kẻ tiêu thụ, tức khắc nạn trộm chó sẽ giảm ngay. Bạn đọc KGB