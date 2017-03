Đánh hội đồng nhưng chưa bị xử lý

Chuyện không hay nêu trên đã xảy ra cách đây hơn hai tháng tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Cãi vã sinh chuyện

Khoảng 20 giờ 30 ngày 19-2, ông Bùi Văn Chí ghé qua nhà người quen ở cùng ấp. Sau một hồi trao đổi về việc đi cạo mủ cao su thuê thì giữa hai ông có lời qua tiếng lại. Thấy vậy, hai người con của người quen là anh Phan Văn Hải (23 tuổi) và anh Phan Văn Hưng (21 tuổi) chạy vào đấm vào mặt ông Chí. Bấy giờ, ông Chí bỏ ra trước cửa nhà, móc thuốc lá ra hút rồi về.

Khi đi được khoảng 100 m, ông Chí phát hiện đã đánh rơi 100 ngàn đồng trong lúc móc thuốc hút nên quay lại tìm. Tưởng ông Chí muốn kiếm chuyện gây gổ, Hải, Hưng đã dùng gậy đánh túi bụi vào người ông Chí khiến ông Chí ngã gục xuống đường.

Nghe tin cậu bị đánh, một người cháu của ông Chí vội chạy đến để đưa cậu về. Tại đây, người cháu đã bị anh em Hải và mấy thanh niên khác (chưa xác định danh tính) dùng gậy, thanh sắt đánh vào mặt và tay chân. Người cháu bỏ chạy và đã bất tỉnh khi về tới nhà. Sau đó, một người em trai của ông Chí từ nhà chạy đến cũng bị Hưng, Hải và đồng bọn dùng tuýp sắt, gậy đánh khiến ông này ngã ngửa xuống đường.

Được biết, anh Hải từng có tiền án về việc cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác (đã đi tù 18 tháng). Nhiều bà con ở ấp Trần Hưng Đạo bất bình: “Chúng tôi không biết gì về việc cãi vã giữa ông Chí và cha của Hải, Hưng. Nhưng chúng tôi có chứng kiến việc nhóm côn đồ xúm lại đánh ông Chí nằm gục giữa đường và còn đánh gây thương tích cho hai người thân của ông Chí. Bọn chúng quá hung hăng và xem mạng sống của con người không ra gì!”.

Bọn côn đồ vẫn nhởn nhơ

Theo ghi nhận của Bệnh viện đa khoa Long Khánh, ông Chí bị thương ở đỉnh đầu, gãy xương sườn số 6 bên trái, sưng nề bầm tím hai bên vùng lưng. Người em của ông bị gãy kín xương chính mũi, sưng nề vùng chân trái. Còn người cháu của ông bị gãy xương chính mũi, hoại tử cánh tay trái.

Tính ra, với cánh tay trái bị tàn phế thì người cháu (mới 23 tuổi) đã bị thương tích nặng nhất. Bệnh viện đã phải phẫu thuật hút hết máu bầm, cắt bỏ toàn bộ phần hoại tử của cơ gấp cổ tay trụ và những lớp thịt bị dập nát, hôi thối của anh. Tại thời điểm này, các ngón tay của anh không duỗi thẳng ra được. Ngoài ra, vết thương trên mặt đã gây ảnh hưởng đến đôi mắt của anh khiến anh không còn nhìn thấy rõ như trước đây. Người cháu kể lại: “Vì bọn chúng cứ nhằm vào đầu, vào mặt mà đánh nên em phải dùng tay đỡ. Vậy nên cánh tay mới bị thương nặng đến thế”.

Là con trai lớn, lao động chính trong gia đình, giờ đây anh phải để cha mẹ đi làm kiếm tiền về nuôi. “Nhìn con mình bị tàn phế phải ngồi ở nhà trong khi bọn côn đồ vẫn nhởn nhơ ở ngoài mà lòng tôi xót xa. Hàng ngày, khi chạy xe máy ngang nhà, chúng cứ nẹt pô và nhìn chằm chằm vào nhà khiến tôi rất lo sợ cho sự an toàn của người thân” - mẹ nạn nhân nức nở.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM chiều 24-4, ông Nguyễn Xuân Kỳ, điều tra viên Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Thống Nhất, cho biết: “Đến ngày 13-3, công an huyện mới nhận được hồ sơ từ Công an xã Xuân Thạnh chuyển đến và chúng tôi cũng đã thu thập được những thông tin ban đầu. Đầu tuần sau (trước lễ 30-4), công an huyện sẽ triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc, điều tra đối tượng cầm đầu, làm việc với gia đình của người bị hại và của các đối tượng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tổ chức cho người bị hại đi giám định tỷ lệ thương tật. Nếu tỷ lệ thương tật trên 41% thì chúng tôi sẽ thực hiện việc bắt khẩn cấp. Khoảng đầu tháng 5 tới đây, công an huyện sẽ ra quyết định khởi tố vụ án”.