Đánh người cả năm chưa bị xử lý

Bất ngờ có một số thanh niên cầm hung khí xông vào hành hung, gây thương tích cho chúng tôi. Công an đã lấy lời khai của chúng tôi tại bệnh viện và sau nữa đưa chúng tôi đi giám định thương tật. Tuy nhiên, hơn một năm qua mà những kẻ gây thương tích cho chúng tôi vẫn chưa bị xử lý.

Huỳnh Thanh Phương (Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình) và Trương Thành Nhân (Âu Cơ, phường 14, quận 11)

Thượng tá NGUYỄN VĂN HUÊ, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, trả lời: Sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã triệu tập được hai nghi can là Tú và Nghĩa đến làm việc. Hai nghi can này đã khai nhận có tham gia đánh nhau nhưng chỉ sử dụng hung khí là khúc tre để đánh người và không biết trúng ai.

Theo kết quả giám định vào cuối tháng 4-2010 thì tỉ lệ thương tật của anh Phương là 3%, anh Nhân là 11%. Xét thấy có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích nên ngày 19-11-2010, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện Tú và Nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an quận đã ra quyết định truy nã hai đối tượng này.

NHƯ NGHĨA ghi