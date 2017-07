Đánh người, đốt xe: Hành vi đám đông đáng sợ

Tháng 7: Bảy vụ đánh hội đồng vì nghi bắt cóc • Ngày 5-7, hai người đàn ông đi xe máy biển số Hải Dương đến phường Quảng Phong, Ba Đồn (Quảng Bình) mời người dân phun thuốc diệt muỗi. Bị truy hỏi, hai người lảng tránh, bỏ đi khiến dân nghi ngờ, nhiều người xông vào hành hung cả hai. • Ngày 7-7, hai thanh niên đi nộp hồ sơ xin việc tại một nhà riêng ở thôn Lương Tân, Yên Phong, Bắc Ninh. Chủ nhà đi vắng, hai người nhờ cô con gái (bảy tuổi) đưa đến nơi cha làm việc. Hàng xóm thấy người lạ chở cháu bé sinh nghi bắt cóc, bao vây đánh đập rồi báo công an. • Ngày 13-7, một phụ nữ bán thuốc Bắc dạo bị vây đánh tại phường Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An. Nhiều người quay clip tung lên mạng, thêm thắt chi tiết người này bắt cóc hai đứa trẻ bỏ vào bao tải. • Ngày 15-7, tại thôn Văn Phú, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, một thanh niên (bị bệnh tâm thần) bị đám đông vây đánh, nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Người này chỉ biết chắp tay van xin nhưng vẫn không được tha. • Ngày 16-7, người dân thấy một phụ nữ bế một đứa trẻ ngủ mê man trên tay trong quán ăn tại Đà Nẵng. Nghi ngờ bé bị cho uống thuốc mê, nhiều người giằng co, đòi giữ bé lại. Công an sau đó xác minh người phụ nữ trên chính là mẹ ruột bé. • Ngày 20-7, một người đàn ông chạy ô tô Fortuner ghé mua đồ tại cửa hàng đồ gỗ ở xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương thì bị nghi ngờ có hành vi thôi miên, bắt cóc trẻ em. Người dân vây quanh đòi đánh rồi lật ngửa chiếc ô tô của ông, châm lửa thiêu rụi. • Ngày 22-7, hai phụ nữ đến thôn Thái Phù, Sóc Sơn, Hà Nội bán tăm gây quỹ tình thương thì bị hàng trăm người vây giữ, đánh đập dã man vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Các nạn nhân sau đó đều được công an xác minh không có hành vi bắt cóc trẻ em như nhiều người nghi ngờ. Tất cả vụ việc đang trong quá trình điều tra của công an.