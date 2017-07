Đánh người, đốt xe: Mù quáng trong rừng thông tin

Họ nói gì sau khi đánh và quay clip hai phụ nữ? • Chị TNT (thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, một trong những người đăng clip sự việc nghi bắt cóc trẻ em lên Facebook): “Họ lạ mặt, có nhiều biểu hiện bất thường, không đưa giấy tờ chứng minh mình đi bán tăm. Tôi có quay đoạn video khoảng hơn năm phút đăng lên mạng để cảnh báo mọi người, sau đó gỡ xuống”. • Bà Nguyễn Thị Tốt (bà nội cháu bé nghi bị bắt cóc): “Do hoang mang quá nên tôi to tiếng với hai phụ nữ đó. Không quen biết mà cho cháu tôi kẹo phải có vấn đề gì chứ. Tôi và dân làng biết mình đã sai nên rất hối hận. Chúng tôi sẵn sàng xin lỗi công khai, đồng thời bồi thường cho người bị đánh oan” . • Bà M. (một người dân thôn Thái Phù): “Lúc đó, nhóm người quá hung hãn nên chúng tôi không dám vào can ngăn vì sợ bị hiểu lầm là đồng bọn”. • 24-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số đối tượng liên quan trong vụ việc này để điều tra. • 25-7, bốn người thân của những người tham gia đánh hội đồng ở thôn Thái Phù đã vào bệnh viện xin lỗi bà Phúc và bà Bảy (hai nạn nhân), mong hai bà rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm. Tuy nhiên, hai bà đã từ chối. Bà Phúc nói: “Chúng tôi muốn mọi việc được cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định pháp luật”.